Від чого залежить швидкість перемоги України у війні: у Міноборони назвали ключовий фактор

Анна Маляр / facebook.com/GeneralStaff.ua

Швидкість перемоги України у війні проти РФ залежить від інтенсивності та якості військової допомоги, яку надає Захід.

Як заявила заступник Міністра оборони України Ганни Маляр під час телемарафону, зараз ЗСУ найбільше потребують важкого озброєння.

"Слід розуміти, що насправді зараз стоїть головне питання: як швидко ми зможемо перемогти Росію і завершити війну? Відповідь на це питання залежить від інтенсивності допомоги та її якості. Що я маю на увазі під "якістю". Ми насамперед потребуємо важкого озброєння, це ключове. Ось це і буде визначати швидкість нашої перемоги", - підкреслила Маляр.

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Війна в Україні

Нагадаємо, 18 травня військовий експерт Олег Жданов заявив, що російські окупаційні війська, які перебувають в Україні, вимоталися. Через кілька днів вони видихнуться навіть на Ізюмському напрямку. Ворожі підрозділи на українській території не можуть місяць поспіль вести наступ-потрібно поповнювати резерви, але цього не відбувається. До того ж Збройні Сили України їх послабили і контрударом збили наступальний потенціал. На даний момент і сили української оборони, і ворожі війська, потребують поповнення резервів, після чого може початися нова фаза активної війни. Перевага буде у тієї сторони, яка буде діяти більш оперативно. Якщо захід надасть достатньо обсягів озброєнь, то до середини-другої половини червня ВСУ перейдуть в контрнаступ.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна здобуде перемогу у війні з Росією в бою, але завершення буде дипломатичним.

Раніше західні аналітики описали п'ять сценаріїв, за якими може розвиватися ситуація на війні в Україні.

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