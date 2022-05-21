Зеленський про завершення війни: перемога України точно буде в бою, але кінцівка - в дипломатії

Перемога буде дуже складна, кривава, вона точно буде в бою, вважає Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна здобуде перемогу у війні з Росією в бою, але завершення буде дипломатичним.

Про це глава держави заявив у інтерв'ю 21 травня з нагоди третьої річниці з дня інавгурації.

"Не ми починали, але нам її (війну, - ред.) закінчувати. Я думав, що закінчити можна буде виключно дипломатично. Зараз я розумію, що закінчення теж буде дипломатичним, але це діалог, у якого є відповідний термін, що в цьому діалозі можна буде знайти відповіді на багато питань і багато рішень з російською стороною. Я дійсно так вважав. А зараз це як автомобіль - і не бензиновий, і не електрокар, тому і війна така - складна", - сказала Зеленський.

"І перемога буде дуже складна, вона буде і кривава, вона точно буде в бою, але кінцівка точно буде в дипломатії, я впевнений в цьому, тому що є деякі речі, які, крім як за столом переговорів, ми не зможемо завершити. Тому що ми хочемо повернути все, а РФ хоче все не віддати, тобто нічого не віддати", - сказав Зеленський.

Як повідомляв Главред, західні аналітики описали п'ять сценаріїв, за якими може розвиватися ситуація на війні в Україні.

Політичний і економічний аналітик Тарас Загородній вважає, що війна в Україні триватиме щонайменше до кінця літа 2022 року.

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