Знищити ЧФ і знести Кримський міст: експерт розкрив сценарій ЗСУ з американськими MLRS

Кримський міст / Фото twitter.com/Krymsky_bridge

Для того, що розблокувати чорноморські порти Україні необхідні реактивні системи залпового вогню MLRS, які можуть поставити західні союзники, заявив керівник програм безпеки Центру глобалістики Стратегія XXI Павло Лакійчук.

"Щодо постачання протиторпедних ракет: процес триває. Зараз більше говорять про постачання британських і норвезьких ракет — вони меншого калібру, меншої дальності, але досить надійні. Тому ми знайдемо, де їх застосувати. Щодо MLRS — там є два варіанти їх комплектування: ближньої і радіальної дії, тоді можна дістати навіть до Кримського моста", - розповів він в ефірі каналу Freedom.

Експерт упевнений в тому, що розблокування чорноморських портів – проблема не тільки України.

"Знищення Чорноморського флоту - не єдиний шлях до їх розблокування. Експерти і політики говорять про можливість захисту міжнародного судноплавства в Чорному морі силами НАТО, ЄС. Вони мають досвід конвойних операцій і коридорів для цивільних суден. Тому світ повинен визначитися: свобода судноплавства в морі і верховенство міжнародного права, або диктат таких "царьків" типу Путіна", — додав Лакійчук.

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Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Збройні Сили України, як тільки у них буде така можливість, завдадуть удару по Кримському мосту в захопленому Криму.

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