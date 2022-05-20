Крах, затягування та ескалація: WSJ назвала п'ять сценаріїв наступного етапу війни в Україні

Експерти описали п'ять сценаріїв, за якими може розвиватися ситуація на війні в Україні / Reuters

Зараз ніхто не може сказати, як і коли закінчиться війна в Україні, проте вже ясно, що Росія не виграє. Москві не вдалося досягти своєї первісної мети - блискавичного удару по Києву з метою повалення уряду, а успіх плану Б Путіна – наступу на сході та південному сході країни - виглядає все складніше.

Західні аналітики описали п'ять сценаріїв, за якими може розвиватися ситуація на війні в Україні, пише The Wall Street Journal.

Сценарій №1. Російський крах

Високомотивовані, добре озброєні й тактично вправні українські сили скористалися слабкими місцями російських військових. У армії РФ була слабка логістика і координація різних елементів кампанії. Путінські війська постраждали від поганого спорядження і підготовки, місцями – через низький моральний дух. Згідно із західними аналізами, офіцерський корпус російської армії був серйозно ослаблений.

Більшість західних аналізів війни показують, що план Б Москви - зосередити сили на сході та південному сході і розширити свій плацдарм на Донбасі - відбувається набагато повільніше, ніж сподівалися росіяни. План Москви по оточенню українських військ, на думку деяких аналітиків, виглядає нездійсненним. Тим часом в бій також вступили далекобійні західні гаубиці M777 та інша зброя. Пентагон каже, що вони вже змінюють ситуацію.

Співробітники західної розвідки зазначають значні бойові провали російських військ. Вони також сказали, що російські підрозділи, розбиті в битві за Київ, були кинуті назад у бій, часто з погано навченими новобранцями. Британська розвідка каже, що використання допоміжних сил, таких як бойовики з Чечні, ще більше ускладнило координацію сил для Росії.

"Я думаю, що ми бачимо сценарій, який можливо трохи недооцінюється. Це можливість реального колапсу Росії", - сказав Еліот Коен з двопартійної дослідницької групи Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні.

За його словами, це може включати в себе масові відмови солдатів вступити в бій або безладні відступи.

"Я думаю, що на якомусь фундаментальному рівні Путін вже програв", - сказав Коен.

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Сценарій №2. Український крах

Українські захисники завдали величезної шкоди окупантам. За оцінками Організації Північноатлантичного договору, в армії РФ - 40 тисяч убитих, поранених і полонених станом на кінець березня.

Наскільки постраждали українські сили - поки що невідомо. Загальнодоступна інформація свідчить, що втрати і пошкодження обладнання були значними, але західні оцінки свідчать про те, що втрати становлять лише частину втрат, яких зазнали росіяни.

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Колишній директор Королівського інституту об'єднаних служб, Лондонського аналітичного центру безпеки сказав, що запит президента Байдена в Конгрес про довгострокову військову допомогу в розмірі 33 мільярдів доларів є сигналом того, що він "зробить все можливе, щоб Україна не впала".

Цей факт робить набагато менш правдоподібним те, що Україна може зазнати поразки на своїй землі, пише видання.

Сценарій №3. Затягування війни в Україні

Війни часто заходять в глухий кут, в якому жодна зі сторін не наважується програти. Західні чиновники попереджають, що конфлікт може тривати в наступному році або навіть довше.

"Війна часто є або може бути процесом конкурентного колапсу, коли перемога за тією стороною, яка ще тримається, хоча обидві жахливо страждають. Це, наприклад, сталося в 1918 році", – сказав Коен, говорячи про закінчення Першої світової війни.

За його словами, "можна уявити тупикову ситуацію, якщо ви дійсно думаєте, що росіяни добре вкопані й витривалі та зможуть замінити жахливі втрати, яких вони зазнали". Однак, за його словами, це непереконливо. До того ж, імовірніший сценарій полягає в тому, що українці використовують свою мобільність і тактичну перевагу, щоби вибирати місця для нападу і проникнення на російські рубежі.

Кілька аналітиків заявили, що очікують, що якщо Україна зможе протистояти нинішньому наступу Росії на Донбасі, українці активізують свій контрнаступ в найближчі кілька тижнів, почавши критичну фазу війни.

Сценарій №4. Український наступ

Росіяни перенаправили свої сили на схід та південний схід і, схоже, вирішили вести поетапний наступ. Іноді використовуючи відкинуті від Києва війська замість того, щоби зібрати великомасштабні сили.

"Схоже, що просування Росії зупиниться відносно скоро. У якийсь момент вони перестануть рухатися вперед, і питання в тому, чи зможуть українці відштовхнути їх", – сказав Філліпс О'брайен, професор стратегічних досліджень в університеті Сент-Ендрюса в Шотландії.

На цьому етапі західне озброєння надзвичайно важливе, вважають аналітики.

Високопоставлений представник Пентагону заявив, що 74 з 90 артилерійських знарядь M777, які США поставили Україні, знаходяться на передових позиціях навколо Харкова та інших місць. Велика дальність цих гаубиць дозволяє українцям атакувати російські війська, не потрапляючи в зону вогню.

Україна також отримує інше західне обладнання, зокрема дрони Switchblade і Phoenix Ghost.

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Якщо українці все ж таки просунуться, наступне питання - де вони зупиняться. Мінімальна мета для України - це контрольні лінії 23 лютого, за день до російського вторгнення.

Якщо українці доб'ються успіху, зупинка стане політичним викликом для президента України Володимира Зеленського, адже була б спокуса відштовхнути росіян ще далі. У цьому випадку зовнішній тиск на Зеленського, особливо з боку європейців, щоби обмежити наступ, імовірно, зросте.

Наступальні операції складніші, ніж оборонні. Просування через зони, де росіяни вже давно закріпилися, на Донбасі та особливо в Криму, було б амбітним для України, пише видання.

Сценарій №5. Ескалація

Деякі аналітики турбуються, що загнаний в кут господар Кремля Володимир Путін може загострити конфлікт, наприклад застосувавши тактичну ядерну або хімічну зброю на полі бою.

Західні експерти вважають, що це можливо, але малоймовірно.

"Я припускаю, що якби Путін дійсно зайшов так далеко, він побачив би, що його накази повільно виконуються його безпосередніми підлеглими", - припустив Коен.

Використання такої зброї викликало б широке міжнародне засудження та, імовірно, спровокувало б подальшу ізоляцію російської економіки.

Основним фактором проти використання такої зброї, за словами аналітиків, є те, що вона не дасть переваги в бойових діях, де обидві сторони знаходяться близько одна від одної та де немає великомасштабного зосередження українських сил.

Іншим мотивам використання тактичної ядерної або хімічної зброї було б тероризування країни, намагаючись вплинути на тих, хто ухвалює рішення в Києві, або заохочення західних урядів для тиску на Україну, щоби вона прагнула до миру. Обидва шляхи гіпотетично правдоподібні, але малоймовірні, вважають аналітики.

Коли закінчиться війна в Україні

На початку травня радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що війна в Україні переходить у рутинну фазу. Це складний період, який триватиме не менше двох місяців. За його словами, в цей період будуть якісь дрібні сенсації або зовсім нічого не станеться. Сторони будуть "перемелювати" одна одну.

Тим часом у Путіна продовжили терміни "спецоперації". За даними української розвідки, Росія планує закінчити війну в Україні не раніше вересня 2022 року.

Політичний та економічний аналітик Тарас Загородній вважає, що війна в Україні триватиме щонайменше до кінця літа 2022 року.

"За оптимістичними сценаріями, які я вважаю реалістичними (і, до речі, американці про це говорять), війна триватиме до кінця літа. За песимістичними - до кінця 2022 року", - зазначив експерт.

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