Від Байдена чекають "зелене світло": в ОП назвали ключовий пункт плану перемоги України

План перемоги має давати Україні нові можливості, наголосив Сергій Лещенко.

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В Офісі президента прокоментували план перемоги України / Фото: УНІАН, 1 ОБрСпН імені Івана Богуна

Радник глави Офісу президента Сергій Лещенко прокоментував питання про план перемоги України у війні, який Володимир Зеленський представить під час свого візиту до Вашингтона.

Ключовий елемент української перемоги - це дозвіл партнерів наносити далекобійні удари по РФ, підкреслив він в ефірі інформаційного телемарафону.

Представник ОП уточнив, що такий дозвіл, який має дати Байден, обговорюватимуть на Генасамблеї ООН наступного тижня.

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Радник глави ОП вказав на те, що без отримання Україною такого дозволу реалізація "плану перемоги" Зеленського буде неможлива, і нагадав, що прездиент озвучив свій план у війні "досить прозоро мовою натяків" на конференції Ялтинської європейської стратегії. Тоді український президент сказав, що план перемоги залежить від президента США Джо Байдена, тобто, за словами Лещенка, це має бути план, що дає Україні нові можливості.

"А нові можливості - значить бити по аеродромах, військових базах, сховищах, де зберігаються ті ракети, звідки злітають ті літаки, які потім бомбардують українську землю, знищують українські міста, вбивають українських цивільних", - додав він.

Лещенко резюмував, що доки Київ не отримає дозвіл на удари вглиб території Росії, не можна говорити про реалізацію плану перемоги Зеленського, а Україна досі не отримала цього дозволу, адже в США є покоління політиків, до якого належить Байден, який пам'ятає події Карибської кризи і вважає, що РФ може застосувати ядерну зброю.

Скільки країн дозволили Україні завдавати ударів по РФ своєю зброєю Про підтримку українських ударів по території країни-агресора РФ заявили вже 11 країн НАТО. Однак серед них поки що немає Сполучених Штатів і Німеччини. Британія першою заявила про те, що Україна має право завдавати ударів по військових об'єктах на території РФ британською зброєю. Про це ще на початку травня сказав британський міністр закордонних справ Девід Кемерон. Британія передавала Україні далекобійні ракети Storm Shadow і системи MLRS M270. Також Україна отримувала від Лондона артилерійські системи AS-90. Президент Франції Еммануель Макрон також виступив на підтримку українських ударів по військових об'єктах на території РФ. За його словами, Франція має дозволити Україні "нейтралізувати військові бази, з яких росіяни запускають ракети". Франція, зокрема, передавала Україні далекобійні ракети Scalp, які є аналогами британських Storm Shadow, а також системи MLRS M270 і гаубиці Caesar. Швеція не проти ударів України по Росії шведською зброєю. Як заявив міністр оборони Пол Йонсон, країна підтримує міжнародне право і право України на самозахист. Від Швеції Україна отримувала самохідні артилерійські установки Archer. Чеський прем'єр Петр Фіала підтримує право України на удари по російській території зброєю, отриманою від країн Заходу. Чехія передавала Україні десятки танків Т-72, а також гелікоптери. Польща передала Україні танки і самохідні артилерійські установки Krab. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що Україна має право воювати з Росією так, як вона вважає за потрібне. "Фінляндія не встановлює жодних конкретних обмежень на матеріальну допомогу Україні, але припускає, що вона буде використана відповідно до міжнародного права. Росія веде незаконну агресивну війну в Україні, і Україна має право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Це включає удари по військових цілях на території агресора, необхідні для самооборони", - заявила глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен. Міністр оборони Естонії Ханно Певкур упевнений, що країни, які передають Україні далекобійну зброю, повинні надати ЗСУ дозвіл бити нею по військових об'єктах на території РФ. "Це ненормально, що Росія атакує з глибини своєї території, а українці воюють з однією рукою за спиною", - сказав він. Президент Латвії Едгарс Рінкевичс публічно підтримав право України на удари по РФ західною зброєю і закликав партнерів зняти свої обмеження. Литва закликала західних партнерів дозволити Україні застосовувати їхню зброю для ударів по території РФ. "Ми зробили помилку із самого початку, обмеживши українців, тому що це могло бути розцінено як ескалація", - сказав литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс. Зазначимо, Естонія, Литва і Латвія не передавали Україні далекобійної зброї. Як заявляла міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, Україна може використовувати всі засоби для відбиття російської агресії. "Цілком очевидно, що вони повинні завдавати ударів і всередині Росії, тому, з моєї точки зору, це не повинно бути предметом дискусій, і я сподіваюся, що інші країни, які мають іншу позицію, змінять її", - говорила вона. Нідерланди передавали Україні самохідні артилерійські установки Caesar, а також перебувають у процесі передачі винищувачів F-16. Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі заявила, що Оттава не встановлювала жодних обмежень, коли передавала Україні свою зброю. "Росія не має "червоних ліній", і тому ми повинні бути впевнені, що коли йдеться про захист України, ми готові допомогти їм і показати, що, незважаючи на те, що відбувається, ми на їхньому боці. І Канада не має жодних умов для постачання зброї в Україну, і тому ми продовжуватимемо працювати з українськими збройними силами", - сказала вона. Канада, зокрема, передавала Україні свої танки Leopard.

Далекобійні удари по РФ - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що США готуються оголосити про дозвіл ЗСУ бити ATACMS по Росії. Україна останні місяці посилено закликала Вашингтон дозволити бити вглиб Росії наявними далекобійними ракетами США.

Нагадаємо, раніше з'явилася реакція Володимира Путіна на ймовірність далекобійних ударів ЗСУ по Росії. Кремлівський диктатор як завжди погрожує Північноатлантичному блоку "наслідками".

Як повідомлялося раніше, США наблизилися до рішення надати Україні ракети великої дальності для F-16 - ракети JASSM дальністю до 400 км.

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