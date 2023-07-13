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Від атаки "Шахедів" по Києву є постраждалі в Дарницькому районі - КМВА

Дмитро Відоменко
13 липня 2023, 11:23
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Речник КМВА Михайло Шаманов повідомив деталі удару російських окупантів по столиці та розповів про загиблого у Подільському районі Києва.
Київ, атака шахедів
Є двоє травмованих в Дарницькому районі – 19-річна дівчина і 23-річний чоловік / колаж Главред, скріншоти з відео

Третій день поспіль росіяни намагаються атакувати Київ за допомогою баражуючих боєприпасів "Шахед", вони заходили на столицю за різними напрямками. Про це повідомляє "24 канал" з посиланням на спікера КМВА Михайла Шаманова.

За його словами, система ППО збила всі повітряні цілі – більше десятка дронів-камікадзе моделі "Шахед".

Керівниккгва Сергій Попко заявив, що зафіксовано потрапляння уламків у Дарницькому, Солом'янському, Шевченківському, Оболонському та Подільському районах. За попередньою інформацією, є пошкодження житлових будинків.

відео дня
Київ, атака шахедів

Є двоє травмованих у Дарницькому районі - 19-річна дівчина та 23-річний чоловік. Їх госпіталізували в лікарню з осколковими пораненнями склом. Зараз вони знаходяться в задовільному стані.

Київ, атака шахедів

Також двоє постраждалих у Шевченківському районі, їм надали допомогу на місці. У цьому районі під час гасіння пожежі рятувальники ДСНС врятували одну людину.

Шаманов також каже, що Подільському районі столиці виявили одного загиблого, проте поки його смерть не пов'язують з атакою "Шахедів". І слідство встановлюватиме причину загибелі.

"У Подільському районі була пожежа. Під час гасіння пожежі знайшли тіло. Слідство встановлюватиме причину смерті. Тому ми цю пожежу поки не пов'язуємо з падінням уламків", - заявив він

Країна-агресор Росія три дні поспіль атакувала Київ

Російські окупаційні війська 11 липня направили на Київ свої іранські дрони. Ворожі безпілотники запускалися з південного напрямку. У Повітряних силах сказали, що ППО збили всі безпілотники РФ.

Вже наступного дня, 12 липня, Росія знову атакувала Київ дронами Shahed. Сили ППО ЗСУ відбили всі атаки агресора.

"Ворог здійснив чергову повітряну атаку на столицю. На цей раз, за попередньою інформацією, він знову використовував баражуючі боєприпаси типу "Shahed". Після більш ніж тижневої перерви, противник другий день поспіль запускає іранські БПЛА по Києву. Повітряна тривога тривала більше 2 годин", - підкреслили в Київській міській військовій адміністрації.

Росія вночі дронами атакувала Київ і 13 липня. Під ударом опинилися чотири райони столиці - Солом'янський, Шевченківський, Подільський та Дарницький. Уламками були пошкоджені житлові будинки. Загинула 1 людина. В результаті ворожої атаки є постраждалі.

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