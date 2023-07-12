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РФ атакувала Київ "Шахедами" другу ніч поспіль: подробиці

Альона Вороніна
12 липня 2023, 06:35 оновлено 12 липня, 06:43
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Російські окупанти запустили на українську столицю іранські дрони. ППО збило усі ворожі цілі навколо Києва.
Шахеды, дым
РФ атакувала Київ "Шахедами" другу ніч поспіль/ колаж: Главред, фото: pixabay.com, Telegram

Російські загарбники атакували Київ дронами-камікадзе "Шахед" у ніч на середу, 12 липня. Окупанти другу ніч підряд влаштовують нічні атаки на українську столицю.

Українська протиповітряна оборона збила усі ворожі безпілотники у повітряному просторі навколо Києва. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація у Telegram.

Повітряну тривогу через атаку безпілотниками у столиці України оголошували близько 01:21 ночі, а відбій був близько 03:33.

відео дня

"504-ой день повномасштабного вторгнення рф в Україну. Ворог здійснив чергову повітряну атаку на столицю. Цього разу, за попередньою інформацією, він знов використав баражуючі боєприпаси типу "Shahed". Після понад тижневої перерви, противник другий день поспіль запускає іранські БпЛА по Києву. Повітряна тривога тривала понад 2 години", повідомили у КМВА.

Усі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено силами і засобам нашої ППО.

"Дякуємо охоронцям нашого неба за відмінну роботу! Інформації щодо потерпілих чи руйнування на разі не надходило. Дані оперативного зведення оновлюються і уточнюються. Слідкуйте за новими повідомленнями. Нагадую важливі речі – не знімайте роботу ППО. Цим ви вбереже і наших воїнів протиповітряної оборони, і, відповідно – своє життя", – наголосив начальник КМВА Сергій Попко.

Атаки Росії по Україні ракетами і дронами

Нагадаємо, в ніч на 6 липня російські окупанти вдарили ракетами по Львову. Внаслідок атаки окупантів 10 людей загинули і 45 отримали поранення (з них троє дітей). Вік загиблих – від 32 до 95 років. Найстарша загибла жінка пережила Другу світову.

У ніч на 7 липня російські окупанти атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе "Шахед". Уламки збитих БПЛА впали на автомобіль, внаслідок чого загинули дві людини.

Країна-агресорка Росія вдень 10 липня вдарила керованою авіабомбою по місцю видачі гуманітарної допомоги у прифронтовому Оріхові Запорізької області. Чотири людини загинули на місці – жінки 43, 45, 47 років і 47-річний чоловік. Одинадцять людей були госпіталізовані з пораненнями різного ступеня тяжкості.

Російські окупанти у ніч на вівторок, 11 липня, атакували Київ дронами "Шахед". Біля української столиці працювала протиповітряна оборона. Усі ворожі безпілотники вдалося збити.

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