Зеленський зробив заяву, як ЗСУ застосовуватимуть касетні боєприпаси

Україна захищається без використання відповідної зброї по території інших держав, сказав президент.

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Зеленський про касетні снаряди для України / Колаж Главред, фото ОП, Вікіпедія

Президент України Володимир Зеленський 12 липня у Вільнюсі заявив, що російські військові б'ють касетними снарядами по території України, вбиваючи мирних людей.

За словами президента, Україна буде використовувати боєприпаси тільки по військових цілях загарбників на тимчасово окупованих територіях.

При цьому Зеленський подякував президенту США за рішення про передачу Україні касетних боєприпасів. Він усвідомлює, що це виклик для США і Конгресу. Також є люди, які не поділяють цю підтримку.

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"Що стосується касетних снарядаів. Я хочу, щоб ми на це подивилися як на справедливість. Росія постійно використовує касетні снаряди на нашій території, вбиває наших людей. Ту допомогу, яку ми можемо отримати від США по касетним снарядам, це для використання суто по військових цілях, суто на тимчасово окупованих територіях України", - підкреслив президент.

Зеленський зазначив, що в цьому питанні має бути справедливість. Він додав, що Україна захищається без використання відповідної зброї по території інших держав.

Касетний боєприпас - що відомо Касетні боєприпаси складаються з десятків менших бомб. Вони розлітаються під час детонації. Один касетний боєприпас викидає бомби, які можуть покрити в п'ять разів більшу територію, ніж звичайні боєприпаси. Касетні боєприпаси вважаються забороненими, адже бомби, що не розірвалися, можуть становити небезпеку для цивільних протягом багатьох років після закінчення бойових дій. У 2010 році була прийнята Конвенція про заборону касетних боєприпасів, 123 держави заборонили їх використання, виробництво і накопичення. Однак США, Україна і Росія не підписали документ.

Касетні боєприпаси для України

Раніше Джо Байден відверто висловився про касетні бомби для ЗСУ. Байден заявив, що касетні боєприпаси покликані забезпечити успіх українського контрнаступу.

Разом з тим глава Білого дому підкреслив, що рішення передати Україні касетні боєприпаси далося йому дуже важко, але українцям вони потрібні.

Відзначимо, Київ наполягав на використанні касетних боєприпасів, але Вашингтон чинив опір через його здатність завдавати невибіркової шкоди цивільному населенню.

Після декількох місяців заперечень, посилаючись на побоювання з приводу використання зброї і заявляючи, що в ньому немає необхідності, офіційні особи США нещодавно просигналізували про зміну ситуації.

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