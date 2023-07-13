На Захід летіли Калібри, на Київ - Shahed: РФ вночі влаштувала атаку на Україну

Агресор Росія вночі 13 липня атакувала Хмельницьку, Миколаївську, Полтавську, Кіровоградську та інші області і міста далекобійним озброєнням.

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Росія вночі атакувала західні регіони України ракетами Кинджал, а Київ іранськими дронами Shahed / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, КГВА

Країна-окупант Росія вночі 13 липня здійснила комбіновану атаку території України. На західну частину країни летіли ракети Калібр, Київ був атакований безпілотниками Shahed. Вибухи прогриміли у Хмельницькій, Миколаївській, Полтавській, Кіровоградській та інших містах і регіонах.

На західні області летіли Калібри

Пізно ввечері, об 23:22, у Повітряних силах України попередили про загрозу атаки російськими окупантами Сумської області дронами. За 10 хвилин аналогічне повідомлення було опубліковано для Полтавської області. Ще за 20 хвилин – для Чернігівської.

Опівночі про загрозу попередили жителів Херсонської та Миколаївської областей. Йшлося про ймовірні пуски Калібрів. За декілька хвилин повідомили про ризики нанесення ударів ворогом по Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

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О 00:16 повідомили, що Київщина під загрозою атак дронами Shahed. Місцевих жителів закликали залишатися в укриттях.

О 00:24 з'явилося попередження, згідно з яким Калібри летять на Черкаську область. Пролунав сигнал повітряної тривоги в цьому регіоні, а також у Вінницькій та Житомирській областях.

О 00:37 повідомлялося, що ракети полетіли на Захід.

Лише о 03:43 було оголошено відбій по регіонах. До цього прогриміли вибухи в деяких регіонах, в тому числі і у Києві.

Де в Україні прогриміли вибухи

ЗМІ повідомляли, що о 01:15 було чути вибухи на Хмельниччині.

О 01:22 написали про вибухи в Очакові Миколаївської області.

Вже за чотири хвилини стало відомо про вибухи у Київській області. Були чутні вибухи і на Полтавщині.

Близько 2:00 вибухи чули у Запоріжжі, Херсоні та Кропивницькому.

Окупант Росія три дні поспіль атакувала Київ

Російські окупаційні війська 11 липня направили на Київ свої іранські дрони. Ворожі безпілотники запускалися з південного напрямку. У Повітряних силах сказали, що ППО збили всі безпілотники РФ.

Вже наступного дня, 12 липня, Росія знову атакувала Київ дронами Shahed. Сили ППО ЗСУ відбили всі атаки агресора.

"Ворог здійснив чергову повітряну атаку на столицю. На цей раз, за попередньою інформацією, він знову використовував баражуючі боєприпаси типу "Shahed". Після більш ніж тижневої перерви, противник другий день поспіль запускає іранські БПЛА по Києву. Повітряна тривога тривала більше 2 годин", - підкреслили у Київській міській військовій адміністрації.

Росія вночі дронами атакувала Київ і 13 липня. Під ударом опинилися чотири райони столиці - Солом'янський, Шевченківський, Подільський та Дарницький. Уламками були пошкоджені житлові будинки. Загинула 1 людина. В результаті ворожої атаки є постраждалі.

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