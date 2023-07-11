РФ вночі атакувала Київ дронами: усі подробиці

Країна-агресорка Росія запускала безпілотники з південного напрямку, ймовірно, з Краснодарського краю РФ. Усі ворожі дрони вдалося збити на підльоті до Києва.

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РФ вночі атакувала Київ дронами/ колаж: Главред, фото: pixabay.com, Telegram

Російські окупанти у ніч на вівторок, 11 липня, атакували Київ дронами "Шахед". Біля української столиці працювала протиповітряна оборона. Усі ворожі безпілотники вдалося збити.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація у Telegram. Зазначається, що російські загарбники запускали дрони з південного напрямку.

Повітряна тривога оголошувалася у Києві о 04:25, а завершилася о 05:26.

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"Ворог вдруге цього місяця атакував Київ з повітря. Попередньо, як і на початку липня, противник застосував баражуючі боєприпаси "Shahed". Іранські дрони були запущені з південного напрямку, ймовірно, з краснодарського краю рф. Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами і засобам нашої протиповітряної оборони. Знову дякуємо ППО за відмінну роботу!", – зазначили у КМВА.

При цьому там наголосили, що дані оперативного зведення оновлюються і уточнюються.

Наслідки удару окупантів по Київщині

У поліції Київщини розповіли про наслідки нічної атаки окупантів і зазначили, що, за попередніми даними, потерпілих в області немає.

"Уламки шахедів були виявлені в одному із населених пунктів області. Внаслідок падіння було пошкоджено вікна та господарські споруди приватного домоволодіння, виникло загоряння травʼяного настилу. Потерпілі відсутні. На місці працюють екстрені служби та поліція. Дякуємо силам ППО за ефективну ліквідацію ворожих цілей", - повідомив начальник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов.

Вибухи на Одещині

Також у ніч на 11 липня вибухи лунали в Одеській області. Як повідомило у Telegram "Суспільне.Одеса", їх було чутно в Одеському районі, пізніше повідомлялося про повторні вибухи. Повідомлялося, що в області працювала протиповітряна оборона.

Ракетні удари РФ по Україні

Нагадаємо, в ніч на 6 липня російські окупанти вдарили ракетами по Львову. Внаслідок атаки окупантів 10 людей загинули і 45 отримали поранення (з них троє дітей). Вік загиблих – від 32 до 95 років. Найстарша загибла жінка пережила Другу світову.

У ніч на 7 липня російські окупанти атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе "Шахед". Уламки збитих БПЛА впали на автомобіль, внаслідок чого загинули дві людини.

У Миколаєві у ніч проти понеділка, 10 липня, пролунав вибух під час повітряної тривоги. Російська окупаційна армія атакувала місто ракетами. Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки окупантів на місто постраждав об'єкт інфраструктури. За попередньою інформацією, удар міг бути нанесений ракетою "Іскандер-М".

Країна-агресорка Росія вдень 10 липня вдарила керованою авіабомбою по місцю видачі гуманітарної допомоги у прифронтовому Оріхові Запорізької області. Чотири людини загинули на місці – жінки 43, 45, 47 років і 47-річний чоловік. Одинадцять людей були госпіталізовані з пораненнями різного ступеня тяжкості.

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