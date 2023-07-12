У РФ "колосальні втрати": ЗСУ потужно пішли вперед на Бердянському напрямку

ЗСУ системно вибивають ворога з позицій і просуваються вперед, розповів Валерій Шершень.

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ЗСУ просуваються в напрямку Бердянська / Колаж: Главред, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка , 14 ОМБр Романа Великого

Збройні Сили України мають частковий успіх при наступі у напрямку Бердянська, ініціатива в руках українських воїнів, розповів прес-секретар Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

Як підкреслив він в ефірі національного телемарафону, ЗСУ системно вибивають ворога з позицій і просуваються вперед, на Бердянському напрямку є частковий успіх уздовж лінії фронту.

"Б'ємо по противнику, ведемо контрбатарейну боротьбу, розмінування. Мудрість говорить, що сапери йдуть повільно, але не варто їх квапити. Ворог чинить запеклий опір, ми тиснемо і знищуємо бойовий потенціал росіян", — заявив Шершень.

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Він зазначив, що за минулу добу на Таврійському напрямку ліквідовано 68 росіян, 156 отримали поранення, четверо загарбників потрапили в полон, знищено 22 одиниці озброєння і техніки.

"Окупанти зазнають колосальних втрат, ініціатива повністю на нашому боці. Росіяни підтягують живу силу і стару радянську техніку", — резюмував спікер ЗСУ.

Контрнаступ ЗСУ

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ "перемелюють" резерви РФ і просуваються вперед на трьох напрямках фронту.

Сили оборони продовжують вести наступальні операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Нагадаємо, раніше Валерій Залужний відверто висловився про контрнаступ ЗСУ.

За його словами, українські військові продовжують ведення активних наступальних дій.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що, незважаючи на нешвидке просування, ініціатива на фронті - у Сил оборони України, які просуваються вперед. Наступ не швидкий, це факт. Але, тим не менш, ми йдемо вперед, а не рухаємося назад, як росіяни. Тому я бачу в цьому позитив", - сказав Зеленський про контрнаступ ЗСУ.

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