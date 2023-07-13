ЗСУ "насипають" окупантам на фронті і йдуть вперед на трьох напрямках – ISW

Українські війська досягли часткового успіху і просунулися вздовж лінії фронту.

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ЗСУ потужно "насипають" окупантам на фронті / 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців, УНІАН

Контрнаступальні дії підрозділів Збройних сил України продовжилися щонайменше, на трьох напрямках, причому на деяких ділянках ЗСУ домоглися успіхів.

За даними Генштабу ЗСУ, українські війська продовжують наступальні дії на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Як уточнили в українському Генштабі, підрозділи ЗСУ домоглися часткового успіху на рубежах Біла Гора – Андріївка і Біла Гора – Курдюмівка (13 км на південний захід від Бахмута).

За словами спікера Таврійського угруповання військ України майора Валерія Шершеня, українські війська досягли часткового успіху і просунулися вздовж лінії фронту на Бердянському напрямку.

У свою чергу російські військові блогери стверджують, що українські війська також просунулися в районі Оріхове-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута), на південний захід від Великої Новосілки Донецької області і на південь від Оріхова на заході Запорізької області.

Контрнаступ ВСУ

Нагадаємо, підрозділи Збройних сил України за 11 липня провели контрнаступальні дії відразу на декількох напрямках, причому деякі з них були успішними. ЗСУ захопили важливі висоти під Бахмутом.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ розбили тільки прибулих в Бахмут кадировців.

Також значні втрати фіксуються в загонах 83 окремої десантно-штурмової бригади, а також у 57/72 окремих мотострілкових бригад окупантів.

Раніше заступник Міністра оборони Ганна Маляр раніше заявила, що ЗСУ взяли в пастку російських окупантів у Бахмуті. За її словами, українська армія просунулася на південному фланзі Бахмутського напрямку.

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