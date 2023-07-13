Росія вночі дронами атакувала Київ, пошкоджено багатоповерхівки: подробиці

Окупанти Росії третій день поспіль атакували Київ - у чотирьох районах столиці прогриміли вибухи, осколками пошкоджені деякі будинки, є постраждалі.

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13 липня пролунали вибухи у чотирьох районах, ворожі атаки відбивала ППО / Колаж: Главред, фото: КМВА

Країна-окупант Росія в четвер вночі, 13 червня, атакувала Київ дронами. У Солом'янкому, Шевченківському, Подільскому та Дарницькому районах прогриміли вибухи. Уламки пошкодили житлові будинки в деяких районах столиці. Загинула людина. Є постраждалі.

О 01:25 Київська обласна військова адміністрація повідомила про те, що в повітряному просторі були зафіксовані ворожі безпілотники і заявила про роботу сил ППО ЗСУ.

"Перебуваєте в укриттях і в інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги. В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебуваєте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - зазначили у повідомленні.

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Подробиці нічної повітряної атаки на Київ

В адміністрації розповіли, що у Солом'янському районі Києва встановлено ймовірне падіння уламків.

"Пошкодження і постраждалі уточнюються. Екстрені служби виїхали на місце події", - відзначили у повідомленні.

Київський градоначальник Віталій Кличко повідомив, що внаслідок вибухів було зафіксовано декілька викликів у Солом'янському, Шевченківському, Подільському та Дарницькому районах міста Києва.

Він уточнив, що у Дарницькому районі через падіння уламків сталося руйнування фасаду житлового будинку. За попередньою інформацією, є травмовані. У Шевченківському районі сталося загоряння на балконі багатоквартирного будинку

"Двоє постраждалих госпіталізовані в Дарницькому районі столиці", - сказав Кличко.

Крім того, загоряння сталося в нежитловій будівлі у Подільському районі, на місце інциденту прибули пожежники і рятувальники.

Повідомляється про загибель людини

Мер Києва Віталій Кличко сказав, що в Подільському районі під час гасіння пожежі в багатоквартирному будинку виявили тіло загиблого .

"У Подільському районі столиці, під час гасіння загоряння в багатоквартирному житловому будинку виявили тіло загиблого", - повідомив мер.

Фото падіння уламків у Дарницькому, Солом'янському та Шевченківському районах:

Росія вночі 13 липня атакувала Київ дронами / КМВА

Росія вночі 13 липня атакувала Київ дронами / КМВА

Росія вночі 13 липня атакувала Київ дронами / КМВА

Росія вночі 13 липня атакувала Київ дронами / КМВА

Росія вночі 13 липня атакувала Київ дронами / КМВА

Росія вночі 13 липня атакувала Київ дронами / КМВА

Росія вночі 13 липня атакувала Київ дронами / КМВА

ППО знищили близько десятка запущених Росією іранських дронів

У КМВА повідомили, що російські окупанти вночі 13 липня здійснили масову повітряну атаку, ворожі БПЛА заходили різними напрямками.

"Цієї ночі була масована атака іранських дронів. БПЛА заходили на столицю за різними напрямками. Силами і засобами ППО в повітряному просторі Києва було виявлено і знищено близько десятка ворожих цілей", - написали в адміністрації.

Також там додали, що у Дарницькому, Солом'янському, Шевченківському, Оболонському та Подільському районах Києва зафіксовано падіння уламків. За попередніми відомостями, встановлено пошкодження житлових будинків.

Повідомляється про двох травмованих у Дарницькому районі - дівчину 19 років та чоловіка 23 років, які отримали осколкові поранення. Їх госпіталізували до лікарні. У Шевченківському району під час ліквідації наслідки врятували людину.

Нічна атака на Київ 13 липня - подробиці від ДСНС

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що за однією з адрес було зафіксовано пожежу на балконі 5 поверху 16-поверхового житлового будинку. В результаті інциденту 2 людини отримали травми – отруєння продуктами.

За іншою адресою на 25 поверсі 25-поверхового житлового будинку сталося пошкодження фасаду без подальшого загоряння. Двоє постраждалих, їх госпіталізували.

Також рятувальники виїжджали ще за однією адресою, щоб ліквідувати пожежу площею 20 квадратних метрів в одному з нежитлових будівлі. Загоряння успішно ліквідували.

Крім того, співробітники ДСНС зупинили загоряння уламків на зеленій зоні прибудинкової території.

Наслідки атаки агресоркою Росією Києва:

Росія вночі атакувала Київ / ДСНС

Росія вночі атакувала Київ / ДСНС

Росія вночі атакувала Київ / ДСНС

Росія вночі атакувала Київ / ДСНС

Росія вночі атакувала Київ / ДСНС

Росія вночі атакувала Київ / ДСНС

Росія атакувала дронами Київ

Війська агресора Росії раніше направили іранські дрони Shahed на Київ у ніч на вівторок, 11 липня. БПЛА запускалися з південного напрямку. У ЗСУ заявили, що ППО збила всі ворожі безпілотники.

Назавтра, 12 липня, війська окупантів РФ знову атакували Київ дронами Шахед. Сили протиповітряної оборони України збили всі ворожі безпілотники.

"Ворог здійснив чергову повітряну атаку на столицю. На цей раз, за попередньою інформацією, він знову використовував баражуючі боєприпаси типу "Shahed". Після більш ніж тижневої перерви, противник другий день поспіль запускає іранські БПЛА по Києву. Повітряна тривога тривала більше 2 годин", - підкреслили в КМВА.

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