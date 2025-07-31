Верховна Рада ухвалила закон про НАБУ та САП

Верховна Рада ухвалила закон, який повертає відібрані повноваження антикорупційним органам - НАБУ і САП.

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Рада ухвалила закон про НАБУ і САП / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

Коротко:

Загалом проголосував "за" 331 нардеп

Голосів "проти" або "утримався" не було

Верховна Рада ухвалила за основу і в цілому президентський законопроєкт №13533 щодо НАБУ і САП. Трансляцію засідання ВРУ вів телеканал "Рада".

За основу проголосувало 330 нардепів.

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У цілому проголосував "за" 331 нардеп.

Також 326 нардепів проголосували "за" те, щоб законопроєкт був невідкладно підписаний.

Як голосували нардепи:

Голосування за фракціями:

"Слуга народу" - 214;

"Європейська солідарність" - 27;

"Батьківщина" - 4;

"Платформа за життя і мир" - 17;

"За майбутнє" - 11;

"Голос" - 16;

"Довіра" - 17;

"Відновлення України" - 9;

Позафракційні - 15.

Голосів "проти" або "утримався" не було.

Спікер парламенту Руслан Стефанчук підписав закон прямо у сесійній залі одразу після його ухвалення. Тепер його має підписати президент Володимир Зеленський.

Що передбачає закон:

Відновлення процесуальної незалежності НАБУ і САП із поверненням усіх повноважень;

Генеральному прокурору та його заступникам забороняється давати обов'язкові письмові вказівки прокурорам САП;

Забороняється доступ генпрокурора до справ НАБУ або їх передача іншим органам;

Закриття розслідувань або вирішення підслідності прихильниками підозрюваних знову залишаються в руках самостійних органів САП і НАБУ;

Скасовується заборона на передачу справ НАБУ іншим силовим структурам, відновлюється незалежність бюро.

Закон 12414 - останні новини

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада України ухвалила закон №12414, який змінює баланс повноважень у сфері боротьби з корупцією. Згідно з новими положеннями, контроль над діяльністю НАБУ і САП переходить до генерального прокурора.

Президент Володимир Зеленський підписав цей закон, що викликало хвилю невдоволення серед громадян. Уже 22 і 23 липня в Києві, Львові, Дніпрі та низці інших міст відбулися мітинги з вимогою зберегти незалежність антикорупційної інфраструктури.

Як повідомляв Главред, на тлі протестів глава держави оголосив про підготовку нового законопроєкту, який має на меті посилити автономію антикорупційних органів і захистити правоохоронну систему від потенційного впливу з боку Росії. А 24 липня Зеленський повідомив, що цього дня подасть законопроєкт до Верховної Ради.

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