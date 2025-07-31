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Верховна Рада ухвалила закон про НАБУ та САП

Віталій Кірсанов
31 липня 2025, 13:37оновлено 31 липня, 14:08
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Верховна Рада ухвалила закон, який повертає відібрані повноваження антикорупційним органам - НАБУ і САП.
Рада ухвалила закон про НАБУ та САП
Рада ухвалила закон про НАБУ і САП / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

Коротко:

  • Загалом проголосував "за" 331 нардеп
  • Голосів "проти" або "утримався" не було

Верховна Рада ухвалила за основу і в цілому президентський законопроєкт №13533 щодо НАБУ і САП. Трансляцію засідання ВРУ вів телеканал "Рада".

За основу проголосувало 330 нардепів.

відео дня

У цілому проголосував "за" 331 нардеп.

Також 326 нардепів проголосували "за" те, щоб законопроєкт був невідкладно підписаний.

Як голосували нардепи:

Голосування за фракціями:

  • "Слуга народу" - 214;
  • "Європейська солідарність" - 27;
  • "Батьківщина" - 4;
  • "Платформа за життя і мир" - 17;
  • "За майбутнє" - 11;
  • "Голос" - 16;
  • "Довіра" - 17;
  • "Відновлення України" - 9;
  • Позафракційні - 15.

Голосів "проти" або "утримався" не було.

Спікер парламенту Руслан Стефанчук підписав закон прямо у сесійній залі одразу після його ухвалення. Тепер його має підписати президент Володимир Зеленський.

Що передбачає закон:

  • Відновлення процесуальної незалежності НАБУ і САП із поверненням усіх повноважень;
  • Генеральному прокурору та його заступникам забороняється давати обов'язкові письмові вказівки прокурорам САП;
  • Забороняється доступ генпрокурора до справ НАБУ або їх передача іншим органам;
  • Закриття розслідувань або вирішення підслідності прихильниками підозрюваних знову залишаються в руках самостійних органів САП і НАБУ;
  • Скасовується заборона на передачу справ НАБУ іншим силовим структурам, відновлюється незалежність бюро.

Закон 12414 - останні новини

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада України ухвалила закон №12414, який змінює баланс повноважень у сфері боротьби з корупцією. Згідно з новими положеннями, контроль над діяльністю НАБУ і САП переходить до генерального прокурора.

Президент Володимир Зеленський підписав цей закон, що викликало хвилю невдоволення серед громадян. Уже 22 і 23 липня в Києві, Львові, Дніпрі та низці інших міст відбулися мітинги з вимогою зберегти незалежність антикорупційної інфраструктури.

Як повідомляв Главред, на тлі протестів глава держави оголосив про підготовку нового законопроєкту, який має на меті посилити автономію антикорупційних органів і захистити правоохоронну систему від потенційного впливу з боку Росії. А 24 липня Зеленський повідомив, що цього дня подасть законопроєкт до Верховної Ради.

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