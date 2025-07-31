Верховна Рада ухвалила закон про НАБУ та САП

Коротко:
- Загалом проголосував "за" 331 нардеп
- Голосів "проти" або "утримався" не було
Верховна Рада ухвалила за основу і в цілому президентський законопроєкт №13533 щодо НАБУ і САП. Трансляцію засідання ВРУ вів телеканал "Рада".
За основу проголосувало 330 нардепів.
У цілому проголосував "за" 331 нардеп.
Також 326 нардепів проголосували "за" те, щоб законопроєкт був невідкладно підписаний.
Як голосували нардепи:
Голосування за фракціями:
- "Слуга народу" - 214;
- "Європейська солідарність" - 27;
- "Батьківщина" - 4;
- "Платформа за життя і мир" - 17;
- "За майбутнє" - 11;
- "Голос" - 16;
- "Довіра" - 17;
- "Відновлення України" - 9;
- Позафракційні - 15.
Голосів "проти" або "утримався" не було.
Спікер парламенту Руслан Стефанчук підписав закон прямо у сесійній залі одразу після його ухвалення. Тепер його має підписати президент Володимир Зеленський.
Що передбачає закон:
- Відновлення процесуальної незалежності НАБУ і САП із поверненням усіх повноважень;
- Генеральному прокурору та його заступникам забороняється давати обов'язкові письмові вказівки прокурорам САП;
- Забороняється доступ генпрокурора до справ НАБУ або їх передача іншим органам;
- Закриття розслідувань або вирішення підслідності прихильниками підозрюваних знову залишаються в руках самостійних органів САП і НАБУ;
- Скасовується заборона на передачу справ НАБУ іншим силовим структурам, відновлюється незалежність бюро.
Закон 12414 - останні новини
Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада України ухвалила закон №12414, який змінює баланс повноважень у сфері боротьби з корупцією. Згідно з новими положеннями, контроль над діяльністю НАБУ і САП переходить до генерального прокурора.
Президент Володимир Зеленський підписав цей закон, що викликало хвилю невдоволення серед громадян. Уже 22 і 23 липня в Києві, Львові, Дніпрі та низці інших міст відбулися мітинги з вимогою зберегти незалежність антикорупційної інфраструктури.
Як повідомляв Главред, на тлі протестів глава держави оголосив про підготовку нового законопроєкту, який має на меті посилити автономію антикорупційних органів і захистити правоохоронну систему від потенційного впливу з боку Росії. А 24 липня Зеленський повідомив, що цього дня подасть законопроєкт до Верховної Ради.
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