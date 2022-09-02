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"Звільнення України переноситься на зиму і весну": генерал спрогнозував, коли закінчиться війна

2 вересня 2022, 08:53

Україні необхідно поставити стільки ж озброєнь, скільки було поставлено за перші півроку війни. Але виходячи з того, що декларується, цього не планується.

Ігор Романенко, війна в Україні
Ігор Романенко розповів, коли закінчиться війна в Україні / Фото УНІАН

Війна в Україні триватиме ще щонайменше півроку. Восени Збройні Сили України можуть повністю зупинити просування ворога по всій лінії фронту і бути готовими до контратаки на окремих напрямках. Такий прогноз озвучив ексзаступник начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко.

За його словами, для успіху української армії необхідні масовані та швидкі поставки озброєнь від західних союзників.

"Американці декларували транш на 3 мільярди, зокрема, на ППО, артилерію, боєприпаси, велике їм спасибі. Але в поясненні було сказано, що для певних зразків техніки ця проплата передбачена на роки вперед. Тобто це не концентрована, не швидка допомога", - сказав Романенко в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

Якщо так і буде продовжуватися, то, за оптимістичними прогнозами, можна розраховувати на виконання завдань з оборонної операції, по зупинці просування противника в цей осінній сезон по всій лінії фронту, каже генерал.

"За наявності після вчинення цих дій певного резерву можуть бути контрнаступальні дії на окремих напрямках. Наприклад, на Херсонському", - зазначив Романенко.

Він додав, що співвідношення сил з точки зору потенціалу, як і раніше, на користь Росії. У путінської армії артилерії в гіршому для них прогнозі в шість разів більше, ніж у ЗСУ.

Щоби завершити оборонні дії, необхідно поставити Україні стільки ж озброєнь, скільки було поставлено за перші півроку війни. Але виходячи з того, що декларується, цього не планується.

"Щоби звільнити всю Україну – очевиднио, що це переноситься на зиму і на весну, як вони кажуть - треба забезпечити поставки Україні в чотири рази більше, ніж було до цього (...) При такому розкладі з поставками і забезпеченням ми розуміємо, що, провоювавши півроку, треба готуватися щонайменше до ще півріччя війни. Тому що тут діють об'єктивні закони. Кількість може перерости в якість, але кількість не забезпечується", - резюмував Романенко.

Масштабний наступ ЗСУ на Півдні

Українські військові прорвали першу лінію оборони під Херсоном. Повідомлялося, що в Херсонській області окупаційні війська відійшли від своїх позицій, десантники країни-агресора РФ втекли з поля бою. Захисники України змусили відійти від своїх позицій 109 полк так званої "ДНР".

Інформацію про те, що була прорвана перша лінія оборони окупантів на Херсонщині, також підтвердив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань. Він зазначив, що тільки в ніч на понеділок, 29 серпня, і в першій половині цього дня ЗСУ завдали ударів по загарбниках в Херсоні, Антонівці, Олешках, Новій Каховці, Любимівці та Бериславі.

Раніше керівник Об'єднаного координаційного штабу прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що наші захисники вже проводять операцію зі звільнення Херсона.

В Новій Каховці почалася паніка серед окупантів. Через контрнаступ ЗСУ вони включили в місті сирени і оголосили евакуацію з робочих місць.

Збройні Сили України 29 серпня змогли відбити з-під російської окупації два села біля Херсона і два - біля Високопілля. Як повідомляє видання CNN з посиланням на джерело серед військових, операція захисників почалася вночі з масованого обстрілу російських позицій і тилу.

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