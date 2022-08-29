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Масштабний наступ на півдні: ЗСУ відбили відразу 4 села - CNN

29 серпня 2022, 22:08

Оборона окупантів в Херсонській області прорвана в трьох місцях, ЗСУ мають великі успіхи на південному напрямку.

Гаубиця, ЗСУ
Наступ ЗСУ на півдні/ Вікіпедія, УНІАН

Збройні Сили України 29 серпня, змогли відбити з-під російської окупації два села біля Херсона і два - біля Високопілля.

Як повідомляє видання CNN з посиланням на джерело серед військових, операція захисників почалася вночі з масованого обстрілу російських позицій і тилу.

"Основний напрямок наступу був на Правдино. Ми вдарили по їх піхоті з "ДНР" і "ЛНР", вони втекли. За ними біг російський десант", - сказав він.

Видео дня

Військовий зазначив, що українські військові прорвали російську оборону в трьох місцях і звільнили чотири населених пункти.

Також джерела повідомили про назву сіл, які вдалося відбити:

  • Новодмитрівка,
  • Архангельський,
  • Томина Балка,
  • Правдине.

"Багато з них (росіян - ред.) були вбиті і захоплені в полон, і багато військової техніки (було знищено - ред.). Ми побачимо, як воно піде далі. Наша мета - Херсон", - сказало джерело.

Карта визволення Херсона

Варто відзначити, що в Білому домі володіють інформацією про контрнаступ ЗСУ на Херсон, але не коментують хід українських військових операцій. Про це заявив представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

Звільнення херсона

Звільнення Херсонської області від окупантів

Нагадаємо, українські військові прорвали першу лінію оборони під окупованим російськими загарбниками Херсоном. Українські військові повідомили, що в Херсонській області окупаційні війська відійшли від своїх позицій, десантники країни-агресора РФ тікають з поля бою. Захисники України змусили відійти від своїх позицій 109 полк так званої "ДНР".

Інформацію про те, що була прорвана перша лінія оборони окупантів на Херсонщині, також підтвердив радник голови Херсонської обласної Військової адміністрації Сергій Хлань. Він зазначив, що тільки в ніч на понеділок, 29 серпня, і в першій половині цього дня ЗСУ завдали ударів по загарбниках в Херсоні, Антонівці, Олешках, Новій Каховці, Любимівці та Бериславі.

Раніше керівник Об'єднаного координаційного штабу прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що наші захисники вже проводять операцію зі звільнення Херсона. Вона зазначила, що контрнаступ у Херсонській ЗСУ буде сучасними методами, зокрема, виснажуючи ворога.

В Новій Каховці почалася паніка серед окупантів. Через контрнаступ ЗСУ вони включили в місті сирени і оголосили евакуацію з робочих місць.

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