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"Путін невдаха, він програв": у США назвали рецепт перемоги України у війні з РФ

1 вересня 2022, 15:48

Майкл Хоук впевнений в тому, що Володимир Путін вже ніколи не виграє у війні з Україною.

Путина
Володимир Путін / скріншот

У російських окупантів була погана розвідка і вони недооцінили свого противника, що є помилкою номер один у війні з Україною, заявив офіцер Сил спеціальних операцій армії США, капітан у відставці, ветеран бойових дій Майкл Хоук.

"Щоб покласти край цій війні, нам потрібно дати Україні всю зброю, яка їй потрібна, за винятком ядерної зброї, щоб зупинити злочинне вторгнення Путіна в Україну", - підкреслив він в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.

Разом з тим американський спецназівець впевнений в тому, що президент РФ Володимир Путін вже програв і ніколи не виграє у війні з Україною: "Навіть якщо ви зупинитеся сьогодні, ви показали йому, що він не може взяти те, що хоче. Він невдаха, він втрачений. Тепер питання тільки в тому, як довго його народ буде терпіти те, що він робить".

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Хоук також вважає, що НАТО необхідно дозволити Україні вступити в Альянс, а потім сказати Путіну: "Тепер це НАТО, зупиніться і йдіть додому, або ми всі прийдемо, і ми дамо вам прочухана, і ми притягнемо вас до відповідальності, і ви зазнаєте невдачі". Я вважаю, що НАТО потрібно впустити Україну, і вони повинні підтримати Україну і виступити проти Путіна, і я сподіваюся, що цієї ескалації буде достатньо, і він зупиниться".

Нагадаємо, українські військові 29 серпня прорвали першу лінію оборони під окупованим російськими загарбниками Херсоном. Українські військові повідомили, що в Херсонській області окупаційні війська відійшли від своїх позицій, десантники країни-агресора РФ тікають з поля бою. Захисники України змусили відійти від своїх позицій 109 полк так званої "ДНР".

Пізніше у Збройних силах України закликали до тиші на інформаційному фронті щодо поширення інформації, яка стосується Подій на півдні країни. Новинний ажіотаж може перешкодити контрнаступу ЗСУ, заявила Гуменюк.

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