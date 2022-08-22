Контрнаступ виглядає не так, як всі думають: у ЗСУ розкрили деталі звільнення Херсонщини

У ЗСУ розкрили деталі звільнення Херсонщини/ УНІАН, скріншот

Контрнаступ в Херсонській ЗСУ буде сучасними методами, зокрема, виснажуючи ворога.

В ефірі національного телемарафону Керівник об'єднаного координаційного штабу прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що наші захисники вже проводять операцію зі звільнення Херсонщини.

"Ми досить системно і методично ведемо дії, які називаються контрнаступальними. Якщо всі очікували, що це буде підйом війська і маршовий прохід по степах Херсонщини, то даремно. Оскільки в умовах сучасної війни контрнаступ виглядає інакше", - зазначила вона.

Гуменюк також заявила, що українські воїни в першу чергу концентруються на виснаженні ворожої армії.

"Це в основному виснаження сил ворога. Чим ми і займаємося. І це знищення складів з боєприпасами, командних пунктів, удари по опорних пунктах, там, де він зосереджує свої сили, озброєння і техніку. Це все досить серйозно впливає на моральний дух армії", – зазначила вона.

Деокупація Херсонщини

Раніше повідомлялося, що ЗСУ 12 серпня зруйнували останній міст біля Каховської гідроелектростанції. По ньому російські війська переправляли свою техніку на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.

Аналітики ISW зазначають, що російські окупанти на Херсонщині, яких ЗСУ відрізали від постачання, вдаривши по мостах, тепер найімовірніше нездатні підтримувати масштабні механізовані операції в Херсонській області і не зможуть відбивати контратаки українських військових.

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