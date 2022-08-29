У Новій Каховці паніка: виють сирени, окупанти оголосили евакуацію

Херсонська область / ЗСУ, Людмила Денисова

У понеділок, 29 серпня, в Херсонської області почався контрнаступ Збройних сил України.

Російські окупанти в паніці оголосили евакуацію. Як повідомляють росЗМІ, в окупованій Новій Каховці виють сирени і люди сидять у бомбосховищах.

"У місті оголошена евакуація з робочих місць, люди йдуть в притулки, але робота з підготовки шкіл триває", - сказав так званий глава адміністрації міста.

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За словами представників окупантів, нібито працюють системи HIMARS.

Що відбувається в Херсоні

29 серпня, у тимчасово окупованому Херсоні пролунала серія вибухів. За попередньою інформацією, була знищена частина, яку використовували військові РФ.

Багато Telegram-каналів повідомили, що було пряме попадання в будівлю, в якій перебували окупанти.

Пізніше радник міністра внутрішніх справ і глави Офісу президента Віктор Андрусів повідомив, що розпочався важливий тиждень для ЗСУ. За його словами, українські військові прорвали першу лінію оборони під окупованим російськими загарбниками Херсоном.

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