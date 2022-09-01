Про "денацифікацію" не згадує: Путін придумав нову мету війни з Україною

За словами президента РФ, на території України нібито створюється "антиросійський анклав".
Президент РФ Володимир Путін, який розв'язав криваву війну з Україною, заявив про нові цілі так званої "спеціальної військової операції".
Про це він заявив в ході відкритого уроку в Калінінграді, повідомляє РБК.
За словами господаря Кремля, на території України нібито створюється "антиросійський анклав".
За його словами, новою метою "СВО" є знищення "антиросійського анклаву" в Україні, який "загрожує Росії".
"На території України створюється антиросійський анклав, який загрожує самій Росії, його ліквідація — мета "спеціальної військової операції", - додав Путін.
Раніше повідомлялося про те, що з лексикону Путіна зникли слова "денацифікація" і "демілітаризація", якими він раніше виправдовував розв'язану війну проти України.
Виступаючи на відкритті форуму армія-2022, господар Кремля знову висловився про вторгнення в Україну, яке він сором'язливо прикриває дивною назвою "спецоперація". Текст його виступу публікують пропагандистські росЗМІ.
Звернемо увагу, що у своїй промові Путін говорив лише про Донбас, не згадуючи заїжджені штампи про "нацистів" в Україні і необхідність розгрому ЗСУ.
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Агресія РФ у Криму та на Донбасі
У 2014 році Росія захопила український Крим, провела там "референдум" та оголосила півострів своєю територією.
У цьому ж році на сході України бойовики, яких підтримує РФ, захопили частину Донецької та Луганської областей і створили самопроголошені "ДНР" та "ЛНР".