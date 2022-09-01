Про "денацифікацію" не згадує: Путін придумав нову мету війни з Україною

Володимир Путін придумав нову мету "СВО" / Reuters , depositphotos.com

Президент РФ Володимир Путін, який розв'язав криваву війну з Україною, заявив про нові цілі так званої "спеціальної військової операції".

Про це він заявив в ході відкритого уроку в Калінінграді, повідомляє РБК.

За словами господаря Кремля, на території України нібито створюється "антиросійський анклав".

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За його словами, новою метою "СВО" є знищення "антиросійського анклаву" в Україні, який "загрожує Росії".

"На території України створюється антиросійський анклав, який загрожує самій Росії, його ліквідація — мета "спеціальної військової операції", - додав Путін.

Раніше повідомлялося про те, що з лексикону Путіна зникли слова "денацифікація" і "демілітаризація", якими він раніше виправдовував розв'язану війну проти України.

Виступаючи на відкритті форуму армія-2022, господар Кремля знову висловився про вторгнення в Україну, яке він сором'язливо прикриває дивною назвою "спецоперація". Текст його виступу публікують пропагандистські росЗМІ.

Звернемо увагу, що у своїй промові Путін говорив лише про Донбас, не згадуючи заїжджені штампи про "нацистів" в Україні і необхідність розгрому ЗСУ.

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