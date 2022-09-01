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Лукашенко розмріявся про "демілітаризацію" України і сказав, коли Білорусь вступить у війну

1 вересня 2022, 16:30

Він почав розповідати про свій страх, що нібито НАТО могло розмістити в Україні ракети з ядерними боєголовками.

Лукашенко розмріявся про 'демілітаризацію' України і сказав, коли Білорусь вступить у війну
Лукашенко розмріявся про "демілітаризацію" України/ УНІАН

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вкотре продемонстрував, що підтримує війну Росії проти України, і цинічно заявив, нібито це потрібно для "демілітаризації" України.

При цьому він продемонстрував свій страх, що в іншому разі НАТО нібито могло розмістити ядерне озброєння в Україні. Про це Лукашенко заявив під час свого відеозвернення.

"Є головна проблема – демілітаризація України. Щоб там натовці не розмістили найсучасніше озброєння ракетне. У тому числі з ядерними боєголовками. Нам би від цього легше було? Ні. Тому ми в цьому плані абсолютно підтримуємо Росію", – зазначив самопроголошений білоруський президент.

Також Лукашенко сказав, за якої умови білоруські військові можуть вступити у війну проти України і піти на пряме протистояння з українською армією. За його словами, це може статися, якщо будуть порушені кордони Білорусі.

Нагадаємо, у День Незалежності 24 серпня Лукашенко лицемірно привітав Україну зі святом після того, як дозволив російському диктатору Володимиру Путіну напасти на нашу державу зі своєї території та бомбити Україну ракетами. Він побажав українцям "миру, сили та успіхів у відновленні гідного життя".

У Міноборони України відповіли на цинічне привітання Лукашенка з Днем незалежності нашої держави. В українському оборонному відомстві побажали Лукашенку такого ж "мирного неба", як і в Україні – з ракетами. Також йому побажали чимшвидше возз'єднатися з його добрими друзями – лівійським та іракським диктаторами Муаммаром Каддафі і Саддамом Хусейном.

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війна в Україні Олександр Лукашенко вторгнення Росії новини Білорусі
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