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"Зупинити російських терористів": заява Зеленського після удару по Харкову

Олексій Тесля
23 червня 2024, 19:21
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Президент заявив про необхідність позбавити росіян можливості тероризувати українські міста.
Зеленський
Володимир Зеленський відреагував на удар РФ по Харкову / Колаж: Главред, Фото: ОП, Facebook/DSNSKHARKIV

Зупинити російський терор зможе надання Україні партнерами систем протиповітряної оборони, бойової авіації та далекобійної зброї, заявив президент Володимир Зеленський.

"Максимум роботи для того, щоб позбавити росіян можливості тероризувати наші міста. Сучасна ППО для України, сильна бойова авіація, далекобійна зброя і достатня рішучість партнерів - це те, що зможе зупинити російських терористів", - написав Зеленський у Telegram після обстрілу Харкова в неділю, що призвели до жертв серед мирного населення та руйнувань.

За його словами, усі необхідні служби на місцях допомагають постраждалим у Харкові, частина міста знеструмлена, зупинилося метро. "Ми все обов'язково відновимо і повернемо в нормальний стан", - підкреслив Зеленський.

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Удари РФ по Харкову

Як повідомлялося, унаслідок авіаційних ударів, завданих російськими окупантами по Харкову в неділю вдень, загинув один мирний житель, поранено десятьох, серед них двоє підлітків. Двоє постраждалих у важкому стані. Попадання зафіксовано по приватному сектору та дитячому навчальному закладу. Унаслідок ударів знеструмлено половину споживачів Харкова.

Удари Росії по Україні та відключення світла

З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС.

Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей.

Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км.

Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

Вибухи в Харкові - останні новини за темою

Нагадаємо, вдень 22 червня російські окупанти підняли в повітря свою авіацію та здійснили пуски керованих авіабомб у бік Харкова. У місті прогриміли потужні вибухи, над ним здійнялися стовпи диму. Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив, що росіяни чотири рази вдарили по місту, зокрема по житлових будинках.

Як стало відомо пізніше, РФ влучила в житловий будинок у центрі міста, там триває розбір завалів. Президент України Володимир Зеленський назвав це російським терором, який потрібно негайно зупинити.

Як повідомляв Главред, кількість поранених унаслідок ворожого удару по Харкову зросла до 41 людини. 6 постраждалих перебувають у важкому стані.

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