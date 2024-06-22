'Далі буде': в ГУР пообіцяли нові 'найепічніші' вибухи та пожежі на об'єктах у Росії

ЗСУ продовжуватимуть роботу із знищення російського флоту, "який колись був пропагандистською окрасою путінського режиму", запевнив Андрій Юсов.

https://glavred.net/ukraine/dalshe-budet-v-gur-poobeshchali-novye-epichnye-vzryvy-i-pozhary-na-obektah-v-rossii-10575074.html Посилання скопійоване

Юсов пообіцяв "гарячі" сюрпризи для окупантів / Колаж: Главред, фото: Луганська ОВА, російські ЗМІ, УНІАН

Вибухи і пожежі на військових об'єктах на території Росії є закономірним процесом, який продовжуватиметься. Триває робота зі знищення російського флоту. Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Усе, що вибухає, гуркотить, палає на території РФ, стосується безпосередньо військових об’єктів - об’єктів, які задіяні у забезпеченні, фінансуванні і постачанні окупаційного угруповання РФ у геноцидній війні проти України. Це — закономірний процес, який буде обов’язково продовжуватися. Ми не говоримо, чиї це операції, ким вони проводяться, але можемо сказати, що далі буде", - сказав він.

Юсов наголосив, що ГУР не підтверджувало, але й не спростовувало проведення операцій, накшталт атаки дронів в ніч на 17 червня на військові об'єкти у Бєлгородській, Липецькій та Воронезькій областях.

відео дня

Щодо дронів Magura, представник ГУР пояснив, що це багатофункціональні дрони, які використовуються для різних операцій, включаючи розвідувальні і евакуаційні дії, а також удари по ворожих кораблях. Він підкреслив, що ці дрони є ефективними і постійно вдосконалюються.

"Але найвідоміші, найепічніші операції — це ураження ворожих кораблів. Magura сьогодні — це гроза для ЧФ РФ у руках спецпідрозділів ГУР МОУ "Група 13" і операторів ГУР. Magura постійно вдосконалюється і модифікується, як і вдосконалюються навички наших спецпризначенців та операторів спецпідрозділу "Група 13", - зазначив Юсов.

За його словами, українські захисники продовжуватимуть роботу із знищення російського флоту, "який колись був пропагандистською окрасою путінського режиму, а тепер ховається від українських морських дронів". Він додав, що така робота триває.

"Цього року в нас є прекрасні результати, і вже готуються наступні операції. Результати будуть і, як завжди, з яскравим відеопідтвердженням", - пообіцяв Юсов.

Хто такий Андрій Юсов Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.

Удари по Росії - прильоти у окупантів

Нагадаємо, в ніч на 21 червня у селі Воронцовка Краснодарського краю РФ сталися вибухи. Прилетіло в казарму 726-го навчального центру військ ППО Сухопутних військ РФ.

У суботу, 22 червня, у тимчасово окупованому Маріуполі прогриміли вибухи, "прилетіло" у кілька баз російських окупантів. Окрім бази у Маріуполі, також вдарили по полігону біля селища Старий Крим та базуванню загарбників біля військкомату у селищі Нікольське. Пошкоджено до п'яти одиниць ворожої техніки та ППО.

Як повідомляв Главред, у Бєлгородській області селище Дубове потрапило під обстріл. Ймовірно, через обстріл могла бути знищена пускова установка системи ППО "Панцир-С".

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред