УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ намагається продавити лінію фронту: генерал ЗСУ назвав головну мету росіян

Олексій Тесля
22 червня 2024, 18:43
117
Ворог змінює тактику нанесення ударів, щодня скидає близько сотні КАБів, наголосив Іван Гаврилюк.
ВСУ, фронт, война,
У Міноборони розповіли про відбиття атак РФ / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", 38 окрема бригада морської піхоти

Російські окупанти щодня скидають близько сотні керованих авіабомб (КАБ) на позиції українських військ і на прифронтові міста та села, повідомив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

"Кремль продовжує масштабний терор проти українців. Ворог змінює тактику нанесення ударів, комбіновано застосовує різні засоби ураження - усе для того, щоб завдати нам найбільших жертв і збитків. Щодня близько сотні керованих авіаційних бомб скидають російські терористи на позиції наших військ і на прифронтові міста та села", - розповів він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

За даними представника Міноборони, найчастіше російські терористи використовують КАБи вагою 250-500 кг. Він пояснив, що на сьогодні масове застосування КАБів - один з основних інструментів російського терору.

відео дня

Головна мета окупантів РФ

За словами Гаврилюка, командування росармії розуміє, що поступове зміцнення вогневої потужності Сил оборони України завдяки надходженню озброєння та військової техніки від партнерів, прибуття незабаром перших літаків F-16, що посилить українську ППО, зменшує шанси РФ на успіхи на полі бою.

Тож, як наголосив перший заступник міністра оборони, агресор нині намагається нарощувати інтенсивність бойових дій, щоб протиснути лінію фронту та максимального виснажити українські війська.

"Щоб зменшити високу активність ворожої авіації і захистити наші позиції, міста і села нам потрібні додаткові системи ППО і літаки. Це дозволило б нам відігнати ворожу авіацію далі від наших територій. І, відповідно, у росіян не було б можливостей такого активного застосування УАБів і ракет, зокрема на Харківщині, Донеччині та інших ділянках", - додав Гаврилюк.

Хто такий Іван Гаврилюк?

Іван Гаврилюк – генерал-лейтенант Збройних сил України, перший заступник міністра оборони України.

Раніше був радником командувача Сил логістики ЗСУ та керівником Головного управління логістики, а також заступником начальника Генерального штабу ЗСУ.

Також відомо, що з квітня до серпня 2022 року він був головою робочої групи України в Координаційному центрі з надання допомоги у Німеччині.

На посаду першого заступника міністра оборони України Гаврилюка призначили 17 травня 2024 року.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше стало відомо, коли ЗСУ зможуть перехопити ініціативу на фронті. Окупантам не вдалося реалізувати основні свої завдання і зараз вони змушені застосовувати тактику "повзучого наступу".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ відбили позиції у Вовчанську і просунулися вперед. Українські захисники зуміли відвоювати позиції в Харківській області.

Як повідомлялося раніше, РФ наступає на п'яти напрямках біля Часового Яру. У Генштабі ЗСУ повідомили, що на Покровському напрямку зараз тривають десятки бойових зіткнень.

РФ намагається продавити лінію фронту: генерал ЗСУ назвав головну мету росіян
/ Інфографіка: Главред

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Гаврилюк Міноборони України війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Електроенергії не буде лише 4 години: графіки вимкнення світла на 23 червня

Електроенергії не буде лише 4 години: графіки вимкнення світла на 23 червня

19:54 Україна
Грозовий шторм заливатиме майже всю Україну: де не вируватиме потужна негода

Грозовий шторм заливатиме майже всю Україну: де не вируватиме потужна негода

19:40 Синоптик
"Далі буде": в ГУР пообіцяли нові "найепічніші" вибухи та пожежі на об'єктах у Росії

"Далі буде": в ГУР пообіцяли нові "найепічніші" вибухи та пожежі на об'єктах у Росії

19:28 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

9-річний хлопець вирішив поїсти вночі: те, що він побачив на кухні шокувало всіх 8336

9-річний хлопець вирішив поїсти вночі: те, що він побачив на кухні шокувало всіх

Життя перевернеться в мить: для якого знаку зодіака почнеться найважчий місяць 7662

Життя перевернеться в мить: для якого знаку зодіака почнеться "найважчий місяць"

Усунення Путіна від влади: названо неочікувану причину для завершення війни 5285

Усунення Путіна від влади: названо неочікувану причину для завершення війни

Стався перелом: на Заході прийняли жахливе рішення для РФ - екс-глава МЗС України 4465

Стався перелом: на Заході прийняли жахливе рішення для РФ - екс-глава МЗС України

Останні новини

19:54

Електроенергії не буде лише 4 години: графіки вимкнення світла на 23 червня

19:40

Грозовий шторм заливатиме майже всю Україну: де не вируватиме потужна негода

19:28

"Далі буде": в ГУР пообіцяли нові "найепічніші" вибухи та пожежі на об'єктах у Росії

19:07

Свята Трійця 2024: що можна і не можна робити 23 червня

18:43

РФ намагається продавити лінію фронту: генерал ЗСУ назвав головну мету росіян

Євро 2024 Словаччина Україна: українці мінімально здолали словаківЄвро 2024 Словаччина Україна: українці мінімально здолали словаків
18:31

"Cитуація може змінюватися щодня": Міненерго здивувало заявою про відключення світла

17:49

Кількість постраждалих сильно зросла: Зеленський показав наслідки удару по ХарковуВідео

17:49

"Шавка голосно гавкає": у Росії немає шансів у війні з НАТО – ексглава МЗСВідео

17:29

РФ почала бити по великих сонячних електростанціях: пошкоджено 9 ГВт потужностей

Реклама
17:17

Ілон Маск таємно став батьком у 12-й раз

16:56

Потужні вибухи у Бєлгородській області: у Мережі повідомили про удар по системі ППО РФ

16:32

Інна Мірошниченко показала, як сильно змінився прийомний син Марсель за рікВідео

16:28

У Маріуполі потужні "прильоти" по базуванню ворога: уражено техніку та ППО

16:23

Ударних груп немає: ЗСУ починають зачистку на Харківщині - Братчук

15:43

Потужним ударом Сил оборони розбито угруповання РФ: офіцер ЗСУ назвав напрямок

15:35

Чотири удари по Харкову: РФ вдарила по житловому будинку, є загиблі, дуже багато пораненихФотоВідео

15:31

"Мат і образи": путіністка Успенська вимагає компенсації за ганебне інтерв'ю

15:21

Росіяни почали бити по Україні з Азовського моря: в ВМС вказали на важливий момент

14:42

Ще дві країни підтримали Формулу миру: нові підписи під документом Саміту

14:29

Чому кабачки жовтіють і не ростуть: цей секрет врятує ваш урожай

Реклама
13:56

36-річна блогерка померла від зупинки серця: що сталося

13:51

Втечуть всі за лічені секунди: як швидко очистити від черв'яків кілограми вишеньВідео

13:49

Чому потрібно обов'язково посадити горох: це має знати кожен городник

13:49

"Ліг весь батальйон": на сході знищено "елітні" війська РФ разом із комбатом

13:19

Гра "падре проти грішників": рецензія на фільм "Екзорцизм"Відео

12:57

"Захід спровокував вторгнення Росії": чиновник з Британії зробив заяву

12:44

Удари України зброєю США по цілях у РФ: у Держдепі поставили крапку в питанні

12:38

Путін визнав катастрофічну ситуацію в РФ під час візиту до КНДР: що відомо

12:31

У цибулі жовтіють кінчики: у чому причина і як не втратити врожай

12:01

"Тимчасово залишити": що може сказати Путін після знищення Кримського мосту

11:47

Новий графік відключень на 22 червня: українцям "обрізали" години з електроенергією

11:10

ЗСУ можуть вибити росіян із Харківщини: комбат розповів, що для цього потрібно

11:10

Зламали наступ ворога: на Харківщині ЗСУ знищили потужне угруповання росіян

10:27

Що не можна робити, коли хтось у дорозі: прикмети, які важливо знати

10:14

США обмежили Україну в ударах по ключових аеродромах РФ - Washington Post

10:09

Стався перелом: на Заході прийняли жахливе рішення для РФ - екс-глава МЗС України

09:29

Ситуація різко змінилась: екскомандир "Айдару" назвав новий план РФ на Харківщині

09:26

Гороскоп на завтра 23 червня: Дівам - серйозна невдача, Близнюкам - сильне роздратування

09:03

Як "виростити тінь" на дачі: названо дерева і чагарники, які швидко ростуть

08:51

Це маніпуляція: Путін знайшов виправдання застосуванню ядерної зброї - ISW

Реклама
08:47

Майже 30 цілей: РФ атакувала Україну дронами і ракетами - скільки вдалось збити

08:14

РФ обрала нову ціль для наступу на Сході: яке місто під загрозою - DeepState

08:10

Хто чорний інтернаціонал "паліїв війни"Погляд

07:34

РФ вдарила по об'єктах енергетики у 2 регіонах: наслідки ракетного обстрілу 22 червняФото

06:10

Візит Путіна у Вʼєтнам: чого чекати УкраїніПогляд

05:55

Історичні кадри: з'явилося відео, як під Києвом збивали вертольоти в перший день війниВідео

05:20

Лише найкмітливіші здогадаються, хто з 3-х людей прикидається хворим: складна загадка

04:40

Усунення Путіна від влади: названо неочікувану причину для завершення війниВідео

04:12

Україна під обстрілом: РФ запустила табун ракет, лунають сильні вибухи

04:05

Гурт Queen продав свої хіти за гігантську суму: про які гроші йдеться

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти