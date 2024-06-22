РФ намагається продавити лінію фронту: генерал ЗСУ назвав головну мету росіян

Ворог змінює тактику нанесення ударів, щодня скидає близько сотні КАБів, наголосив Іван Гаврилюк.

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У Міноборони розповіли про відбиття атак РФ / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", 38 окрема бригада морської піхоти

Російські окупанти щодня скидають близько сотні керованих авіабомб (КАБ) на позиції українських військ і на прифронтові міста та села, повідомив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

"Кремль продовжує масштабний терор проти українців. Ворог змінює тактику нанесення ударів, комбіновано застосовує різні засоби ураження - усе для того, щоб завдати нам найбільших жертв і збитків. Щодня близько сотні керованих авіаційних бомб скидають російські терористи на позиції наших військ і на прифронтові міста та села", - розповів він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

За даними представника Міноборони, найчастіше російські терористи використовують КАБи вагою 250-500 кг. Він пояснив, що на сьогодні масове застосування КАБів - один з основних інструментів російського терору.

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Головна мета окупантів РФ

За словами Гаврилюка, командування росармії розуміє, що поступове зміцнення вогневої потужності Сил оборони України завдяки надходженню озброєння та військової техніки від партнерів, прибуття незабаром перших літаків F-16, що посилить українську ППО, зменшує шанси РФ на успіхи на полі бою.

Тож, як наголосив перший заступник міністра оборони, агресор нині намагається нарощувати інтенсивність бойових дій, щоб протиснути лінію фронту та максимального виснажити українські війська.

"Щоб зменшити високу активність ворожої авіації і захистити наші позиції, міста і села нам потрібні додаткові системи ППО і літаки. Це дозволило б нам відігнати ворожу авіацію далі від наших територій. І, відповідно, у росіян не було б можливостей такого активного застосування УАБів і ракет, зокрема на Харківщині, Донеччині та інших ділянках", - додав Гаврилюк.

Хто такий Іван Гаврилюк? Іван Гаврилюк – генерал-лейтенант Збройних сил України, перший заступник міністра оборони України. Раніше був радником командувача Сил логістики ЗСУ та керівником Головного управління логістики, а також заступником начальника Генерального штабу ЗСУ. Також відомо, що з квітня до серпня 2022 року він був головою робочої групи України в Координаційному центрі з надання допомоги у Німеччині. На посаду першого заступника міністра оборони України Гаврилюка призначили 17 травня 2024 року.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше стало відомо, коли ЗСУ зможуть перехопити ініціативу на фронті. Окупантам не вдалося реалізувати основні свої завдання і зараз вони змушені застосовувати тактику "повзучого наступу".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ відбили позиції у Вовчанську і просунулися вперед. Українські захисники зуміли відвоювати позиції в Харківській області.

Як повідомлялося раніше, РФ наступає на п'яти напрямках біля Часового Яру. У Генштабі ЗСУ повідомили, що на Покровському напрямку зараз тривають десятки бойових зіткнень.

/ Інфографіка: Главред

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