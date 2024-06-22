Кількість постраждалих сильно зросла: Зеленський показав наслідки удару по Харкову

Російські окупанти вдарили чотирма КАБами по Харкову. Один з них влучив у житловий будинок.

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РФ вдарила КАБом по житловому будинку у Харкові / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ДСНС

Російські окупанти вдарили по Харкову керованими авіабомбами. Удар був прямо по житловому будинку у центрі міста, там триває розбір завалів. Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл міста.

Він називає це справжнім російським терором, який повинен бути негайно зупинений.

"Потрібні сильні рішення партнерів, щоб ми могли знищувати російських терористів та російську бойову авіацію там, де вони є. Ми вже довели, що захистити людей і життя від ракетного терору реально, зокрема очищенням прикордонних районів від пускових установок терористів. Потрібно захистити й від бомб. Потрібна ця рішучість. Дякую всім, хто допомагає Україні захищати життя", - написав президент. відео дня

Він також опублікував відео, на якому видко наслідки влучання КАБа у житловий будинок.

Дивіться відео з місця удару по Харкову:

РФ вдарила КАБом по житловому будинку у Харкові / фото: скріншот

Удар по Харкову - що відомо про постраждалих та загиблих

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що вже відомо мінімум про трьох загиблих. Кількість постраждалих зросла до 37-ми. Серед постраждалих є діти. Медики госпіталізували мінімум 16 людей, з яких двоє - діти.

Чотири людини перебувають у вкрай важкому стані. Медики борються за життя двох жінок та двох чоловіків.

Відомо, що поруч з будинком, по якому відбулося влучання, був автовокзал, а також жваве перехрестя, де на "червоний" зупинилося багато машин.

"Росія - країна терорист!" - написав Синєгубов.

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