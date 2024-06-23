Росія вдень знову атакувала Харків авіацією

Російські окупанти вдень, 23 червня, знову завдали ударів по Харкову керованими авіаційними бомбами (КАБ), про що повідомляють мер Ігор Терехов та голова ОВА Олег Синєгубов. Є загиблий і багато поранених.
Напередодні Повітряні сили попереджали у Telegram про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з південно-східного напрямку і рух БПЛА.
В цей же час прогриміли вибухи у Дніпропетровській області - сили ППО відпрацювали по розвідувальному дрону окупантів.
Вибухи у Харкові 23 червня
Як повідомив у соцмережах губернатор Харківщини Олег Синєгубов, ворог, попередньо, завдав удару по цивільній інфраструктурі.
Вибухи у місті підтвердив і міський голова Ігор Терехов.
"У Харкові вибухи. Місто під обстрілом КАБів. Будьте обережні!!!" - звернувся Терехов до громадян.
Пізніше Терехов уточнив, що є загиблі внаслідок прильоту по приватному сектору.
"Внаслідок ударів окупантів по Харкову одна людина загинула, щонайменше четверо - поранено", - написав, своєю чергою, глава ОВА Синєгубов, додавши згодом, що кількість постраждалих збільшилася до пʼяти людей.
Ще троє постраждалих в іншому районі міста - там удар по дитячому навчальному закладу, уточнив Терехов.
У дитячому закладі, по якому влучила російська авіабомба, повністю зруйнований щонайменше один з господарчих корпусів, передає кореспондент Суспільного.
Пресслужба Харківобленерно повідомила про часткове знеструмлення у місті через атаки армії РФ.
Удари Росії по Україні та відключення світла
З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС.
Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей.
Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км.
Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.
Вибухи в Україні - що відбувається у Харкові
Учора, 22 червня, російські окупанти підняли у повітря свою авіацію. Ворог здійснив пуски КАБів у бік Харкова. Один з них влучив у житловий будинок.
Кількість постраждалих збільшилась до 52 людей. Шість постраждалих перебувають у важкому стані.
Серед постраждалих є діти - дві дівчинки 12 та 13 років.
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