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Потужним ударом Сил оборони розбито угруповання РФ: офіцер ЗСУ назвав напрямок

Олексій Тесля
22 червня 2024, 15:43
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РФ частково виводить підрозділи, які втратили боєздатність, на доукомплектування, розповів Назар Волошин.
Потужним ударом Сил оборони розбито угруповання РФ: офіцер ЗСУ назвав напрямок
ЗСУ відбивають ворожі атаки / колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

За минулу добу окупанти РФ призупинили свої активні бойові дії на Харківському напрямку і не проводили наступ, розповів речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

"Противник намагається виводити свої підрозділи, які були в районах Вовчанська, Тихого і Глибокого, через те, що вони частково втратили боєздатність, тому що Сили оборони там надійно тримали оборону і досить вдало їх розбили. Можна сказати, що РФ частково виводить деякі підрозділи на доукомплектування, тому що вони небоєздатні", - наголосив він в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, на тому напрямку російська армія використовує авіацію, застосовуючи керовані авіабомби та некеровані ракети по містах і селах Харківщини. Йдеться, зокрема, про населені пункти Липці, Зелене, Нескучне, Шейківка, Зелений Гай та Борова Харківської області.

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"Якраз на тому напрямку ворог за минулу добу здійснив 21 авіаудар, скинувши 32 КАБи. Сили оборони мужньо та надійно протистоять ворогу на цьому напрямку. Внаслідок бойових дій за добу було знищено понад 60 окупантів - загиблими та пораненими. Також у ворога було знищено 2 танки, 4 авто, спецтехніку та 42 БПЛА і 18 укриттів разом із ворогом", - додав Волошин.

Що відомо про ОСУВ "Хортиця"?

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України.

Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше стало відомо, коли ЗСУ зможуть перехопити ініціативу на фронті. Окупантам не вдалося реалізувати основні свої завдання і зараз вони змушені застосовувати тактику "повзучого наступу".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ відбили позиції у Вовчанську і просунулися вперед. Українські захисники зуміли відвоювати позиції в Харківській області.

Як повідомлялося раніше, РФ наступає на п'яти напрямках біля Часового Яру. У Генштабі ЗСУ повідомили, що на Покровському напрямку зараз тривають десятки бойових зіткнень.

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/ Главред

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