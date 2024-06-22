Чотири удари по Харкову: РФ вдарила по житловому будинку, є загиблі, дуже багато поранених

Російські окупанти атакували Харків керованими авіабомбами.

https://glavred.net/ukraine/chetyre-udara-po-harkovu-rf-udarila-po-zhilomu-domu-est-pogibshie-10575035.html Посилання скопійоване

РФ вдарили по житловому будинку у Харкові / Колаж: Главред, фото: скріншот

Російські окупанти підняли у повітря свою авіацію. Ворог здійснив пуски КАБів у бік Харкова. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

РФ вдарили по житловому будинку у Харкові / фото: скріншот

Згодом у Харкові пролунали потужні вибухи, над містом піднялися стовпи диму. Це підтвердив мер Харкова Ігор Терехов. За його даними росіяни чотири рази вдарили по місту. Під атакою були і житлові будинки.

"Попередньо чотири удари прийшлося по Харкову. Відомо про потрапляння в район щільної житлової забудови", - написав Терехов. відео дня

Він згодом уточнив, що росіяни вдарили прямо по житловому будинку. Внаслідок влучання є загиблі та поранені.

РФ вдарили по житловому будинку у Харкові / фото: скріншот

Хто такий Ігор Терехов? Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

Дивіться відео з моментом удару КАБом по Харкову:

РФ вдарили по житловому будинку у Харкові / фото: скріншот

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що за попередніми даними медиків екстреної допомоги, загинули двоє людей, ще щонайменше двоє були поранені. Кількість загиблих та постраждалих може зрости.

Станом на 15:58 кількість поранених зросла до 18-ти.

Хто такий Олег Синєгубов? Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації. Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

Дивіться відео з місця удару по Харкову:

РФ вдарили по житловому будинку у Харкові / фото: скриншот

За даними Суспільного, у будинку зруйновані квартири на трьох поверхах. Частково зруйнована зовнішня стіна житлового будинку.

Одна із загиблих жінок виявилась пасажиркою тролейбуса. Водій зупинив транспорт на зупинці, щоб висадити людей. У цей момент поруч впав КАБ.

Що таке КАБ? / Інфографіка: Главред

Що таке КАБ? КАБ-500 - сімейство радянських і російських коригованих авіаційних бомб калібром 500 кілограмів, пише Вікіпедія. Першу з сімейства - КАБ-500Л, керовану лазерним променем, було прийнято на озброєння 1975 року. У 1984 році була прийнята на озброєння наступна бомба цього сімейства - КАБ-500Кр, що наводиться на ціль за допомогою телевізійної ГСН. Надалі було розроблено КАБ-500С із наведенням за ГЛОНАСС. Бойова частина бомби може бути бетонобійною для руйнування бетонних перекриттів, фугасною і об'ємнодетонуючою для ураження піхоти і техніки, зокрема в укриттях, ударною хвилею. Керована (коригована) авіаційна бомба (КАБ) належить до високоточної зброї. Властивість планування, якою володіють КАБ, дає змогу літакам-носіям застосовувати їх без входу в зону об'єктової ППО противника.

Наступ РФ на Харківщині - останні новини

Командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Юрій Федоренко заявив, що росіяни після спроби наступати в Харківській області загрузли на цьому напрямку. Це сталося завдяки потужному опору Сил оборони.

У ЗСУ заявили про успіхи під Харковом. Попри чисельну перевагу на Харківщині, противник не має змоги просуватися вперед, бо ЗСУ перебили логістику РФ і відбивають позиції. Командир ЗСУ також повідомив про успішні атаки на ще двох напрямках, де українські військові вже зайняли позиції.

Речник Національної гвардії Руслан Музичук повідомив, що російська окупаційна армія переміщує на Харківський напрямок нові підрозділи, зокрема мотострілецькі, для підтримки штурмів.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред