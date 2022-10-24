Зупинити допомогу Заходу Україні: в ISW пояснили, навіщо Шойгу поширює фейки про "брудну бомбу"

Сергій Шойгу заявив про "можливі провокації з боку України із застосуванням "брудної бомби" / УНІАН

Заяви російського міністра оборони Сергія Шойгу про нібито підготовку Києва до проведення "атаки" з використанням "брудної бомби" є неправдивими і безглуздими. Таким чином Шойгу, ймовірно, прагнув уповільнити або призупинити військову допомогу Заходу Україні. При цьому сама Москва навряд чи має намір завдати удару подібною зброєю під чужим прапором. Про це йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Заяви Шойгу продовжують давню російську інформаційну кампанію. Кремль неодноразово говорив, що західні держави допоможуть Україні провести фальшиву атаку із застосуванням зброї масового знищення, починаючи з ранніх етапів її вторгнення в лютому", – зазначають експерти.

У ISW нагадали, що російське Міноборони ще в квітні стверджувало, що має інформацію про те, що США нібито "готують провокації з метою звинуватити ЗС РФ в застосуванні хімічної, біологічної або тактичної ядерної зброї". Російський диктатор Володимир Путін у своїй промові перед вторгненням 24 лютого також говорив, що Україна готувалася до ядерної атаки проти Росії, а російські державні дезінформаційні агентства неодноразово повідомляли, нібито західні країни "підтримують розробку Україною ядерної зброї та планують атаки під чужим прапором".

"Заяви Шойгу, ймовірно, також не сідчать про підготовку Росії до застосування нестратегічної ядерної зброї в Україні. Таке рішення було б за своєю суттю особистим з боку Путіна, але оголошені ним "червоні лінії" щодо застосування ядерної зброї вже кілька разів перетиналися в цій війні без будь-якої ядерної ескалації з боку РФ", – додали аналітики.

На думку експертів, заклики Шойгу і посилення помилкових погроз "брудними бомбами" в державних росЗМІ, найімовірніше, спрямовані на те, щоб залякати західні держави, щоб вони скоротили або обмежили підтримку України.

Що таке "брудна бомба"

Радіологічний розсіюючий пристрій (РРУ) являє собою пристрій або механізм для розпилення радіоактивної речовини. Використання вибухових речовин для розсіювання радіоактивного порошку або гранул відоме як "брудна бомба".

Використання "брудної бомби" може призвести до радіаційного зараження грунту, води, до вогнищ виникнення променевої хвороби на великих територіях. Очищення території може зайняти тривалий час.

Якщо її застосувати у важливому фінансовому або промисловому регіоні, це може зруйнувати банківську систему або зупинити торгівлю.

Крім того, вибух "брудної бомби" здатний діяти як психологічна зброя, завдання якого – посіяти страх в країні або регіоні.

"Брудні бомби" не стоять на озброєнні армій світу. Це - потенційна зброя терористів.

Фейк Шойгу про "брудну бомбу"

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу зателефонував міністру оборони Великої Британії Бену Воллесу та розповів про "можливі провокації з боку України з застосуванням "брудної бомби".

Крім Уоллеса, Шойгу також подзвонив ще кільком представникам НАТО (міністрам оборони Франції й Туреччини), яким також розповідав фейки про українську "брудну бомбу".

У свою чергу, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав чергову брехню Росії дуже небезпечною.

"У нас немає ніяких "брудних бомб", і ми не плануємо їх мати. По-друге, росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі", - додав Кулеба.

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк назвав абсурдом заяви Шойгу про нібито підготовку України до підриву "брудної бомби".

Президент Володимир Зеленський також відреагував на фейковий вкид міністра оборони РФ Сергія Шойгу про те, що Україна нібито готується до застосування "брудної бомби". У своєму вечірньому зверненні 23 жовтня глава держави не виключив, що провокація РФ може бути кроком ескалації й підняття ставок, проте "зараз світ повинен максимально жорстко відреагувати".

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