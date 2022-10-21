Ексдепутат Держдуми спрогнозував, чи вдарить Путін по Україні тактичною ядерною зброєю

Володимир Путін та Ілля Пономарьов / https://ua.depositphotos.com

Ілля Пономарьов, російський опозиційний політик, в 2019 році отримав українське громадянство, депутат Держдуми РФ 2007-2016 років, відповідаючи на питання читача під час чату на Главреді оцінив ймовірність застосування путінським режимом тактичної ядерної зброї проти України як невисоку.

"Імовірність цього не висока, оскільки застосування ядерної зброї нічого не дасть у військовому плані, а ось ризиків для Путіна створить дуже багато. Зараз він в категорії міжнародного ізгоя і негідника, але, тим не менш, керівника однієї з великих країн, а після застосування будь-якої зброї масового ураження він перетвориться в Бен Ладена ‒ законну мету, за якою будуть полювати різні підрозділи спецназу і т.д. Путін не може цього не розуміти", - говорить він.

Як вважає Пономарьов, Путін, швидше за все, буде продовжувати ядерний шантаж - аж до проведення навчань з використанням атомних бомб.

"Звичайно, загнана в кут людина може зробити що завгодно, але навряд чи Путін сприймає себе таким, коли українська армія наступає на фронтах. Так він відчує себе, коли підрозділи будуть в Москві. Але кого він буде бомбити, коли ми будемо в Москві – Москву ж тільки? Тому я думаю, що Путін буде багато загрожувати ядерною зброєю, шантажувати, можливо, проведе ядерні випробування на Новій Землі або навіть учудить їх в Чорному морі, щоб продемонструвати свою рішучість. Але застосувати його на полі бою навряд чи вирішиться, ймовірність цього вкрай мала", ‒ підсумував він.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Сергій Грабський заявив в ефірі єдиного телемарафону про те, що погрози російського диктатора Володимира Путіна використовувати ядерну зброю у війні проти України - не більше ніж блеф.

"Це виключно політична гра. Найпростіший приклад, щоб зупинити ці розмови - Росія за всю історію свого існування як РФ жодного разу не проводила випробування ядерної зброї. Взагалі ніколи. Всі ці розмови про переміщення ядерних об'єктів звучать як ядерний блеф", – стверджує Грабський.

До того російський оппозіонер-політолог Андрій Піонтковський говорив про те, що у разі подальших успіхів ЗСУ на фронті Росію чекає переворот, який закінчиться поваленням Володимира Путіна.

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