Шойгу видав фейк про підготовку Україною "брудної бомби": у чому небезпека підлого плану РФ

Сергій Шойгу розганяє фейки про підготовку Україною "брудної бомби" / УНІАН, ТСН

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу подзвонив міністру оборони Великобританії Бену Уоллесу.

"Шойгу довів до британського колеги заклопотаність з приводу можливих провокацій з боку України із застосуванням "брудної бомби", - повідомляє російське міноборони в Telegram-каналі.

Відзначимо, що крім Уоллеса, Шойгу також подзвонив ще кільком представникам НАТО (міністрам оборони Франції і Туреччини), яким також розповідав фейки про українську "брудну бомбу".

У чому небезпека ядерного шантажу РФ

Оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко попередив, що російська пропаганда не просто так анонсує черговий військовий злочин з використанням "брудної" бомби.

"Те, що зараз російська пропаганда, всіма наявними ресурсами в один момент стали ретранслювати фейк про якусь загрозу застосування Україною "брудної" бомби – це насторожує", – відзначив він.

"Не виключено, що в планах російських окупантів полягає якийсь терористичний акт, в якому вони будуть спочатку звинувачувати українську владу, мовляв, це вони влаштували для дискредитації Росії. В умовах тотального фіаско в зоні бойових дій і неможливості впливати на ситуацію іншим шляхом, крім як терором цивільного населення, Росія не може застосовувати інші методи тиску на владу України, крім як терористичні", — резюмував він.

Ядерний шантаж РФ

Раніше повідомлялося про те, що в разі застосування ядерної зброї у війні з Україною Росія може отримати ядерний удар у відповідь. У відповідь ядерний удар по РФ можуть завдати Сполучені Штати, пише британська The Sun.

У матеріалі підкреслюється, що США також можуть завдати у відповідь ядерного удару по Росії, в тому числі по Москві.

Нагадаємо, раніше Михайло Гончар пояснив, чому РФ не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України.

"По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", - звернув увагу він.

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