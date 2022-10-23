"Росіяни планують самі": в Україні різко відповіли на фейк Шойгу про "брудну бомбу"

Дмитро Кулеба назвав чергову брехню РФ про нібито підготовку Україною "брудної бомби" дуже небезпечною.
Заяви російського міністра оборони Сергія Шойгу про нібито підготовку України до застосування "брудної бомби"прокоментував радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
Він назвав абсурдом і брехнею заяви російського міністра оборони. Про це Подоляк пише в Twitter.
"Насправді це" тільки брудні спроби виправдати очевидний ru-геноцид", - написав Подоляк.
Він також зазначив, що це передбачуваний абсурд, в який вже ніхто не вірить.
"Що ми чули від Росії раніше? Звинувачення в нацизмі, розробці ЯЗ і підготовці бойових голубів", - підкреслив радник глави ОП.
У свою чергу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав чергову брехню Росії дуже небезпечною.
Він нагадав у Twitter, що Україна є відданою стороною ДНЯЗ.
"У нас немає ніяких "брудних бомб" і ми не плануємо їх мати. По-друге, росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі", - додав Кулеба.
Ядерний шантаж РФ
Раніше повідомлялося про те, що в разі застосування ядерної зброї у війні з Україною Росія може отримати ядерний удар у відповідь. У відповідь ядерний удар по РФ можуть завдати Сполучені Штати, пише британська The Sun.
У матеріалі підкреслюється, що США також можуть завдати у відповідь ядерного удару по Росії, в тому числі по Москві.
Нагадаємо, раніше Михайло Гончар пояснив, чому РФ не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України.
"По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", - звернув увагу він.
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