"Росіяни планують самі": в Україні різко відповіли на фейк Шойгу про "брудну бомбу"

Дмитро Кулеба відповів на фейк Сергія Шойгу/ Reuters, УНІАН

Заяви російського міністра оборони Сергія Шойгу про нібито підготовку України до застосування "брудної бомби"прокоментував радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Він назвав абсурдом і брехнею заяви російського міністра оборони. Про це Подоляк пише в Twitter.

"Насправді це" тільки брудні спроби виправдати очевидний ru-геноцид", - написав Подоляк.

Він також зазначив, що це передбачуваний абсурд, в який вже ніхто не вірить.

"Що ми чули від Росії раніше? Звинувачення в нацизмі, розробці ЯЗ і підготовці бойових голубів", - підкреслив радник глави ОП.

У свою чергу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав чергову брехню Росії дуже небезпечною.

Він нагадав у Twitter, що Україна є відданою стороною ДНЯЗ.

"У нас немає ніяких "брудних бомб" і ми не плануємо їх мати. По-друге, росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі", - додав Кулеба.

Ядерний шантаж РФ

Раніше повідомлялося про те, що в разі застосування ядерної зброї у війні з Україною Росія може отримати ядерний удар у відповідь. У відповідь ядерний удар по РФ можуть завдати Сполучені Штати, пише британська The Sun.

У матеріалі підкреслюється, що США також можуть завдати у відповідь ядерного удару по Росії, в тому числі по Москві.

Нагадаємо, раніше Михайло Гончар пояснив, чому РФ не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України.

"По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", - звернув увагу він.

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