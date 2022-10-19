Британія пригрозила Путіну "серйозними наслідками" за застосування ядерної зброї

Володимир Путін / УНІАН, ua.depositphotos.com

У Британії зробили жорстке попередження президенту Росії Володимиру Путіну.

Як йдеться в заяві Даунінг-стріт, Британія попереджає про "серйозні наслідки" РФ, якщо Путін застосує ядерну зброю у війні проти України, пише видання The Guardian.

"Президент Володимир Путін зіткнеться з "серйозними наслідками", якщо застосує ядерну зброю у війні в Україні", – заявили на Даунінг-стріт.

При цьому міністр оборони Великобританії Бен Уоллес перебував у Вашингтоні для переговорів зі своїм американським колегою на тлі повідомлень про те, що російський лідер може підірвати ядерну боєголовку над Чорним морем.

"Ми чітко розуміємо з Путіним, що використання ядерної зброї призведе до тяжких наслідків. Я відмовився б від спекуляцій на цьому питанні. Я вважаю, що громадськість повинна бути завірена в тому, що ми беремо провідну роль у цій сфері", - додали на Даунінг-стріт.

Погрози Путіна застосувати ядерну зброю

Глава країни-агресора Росії Володимир Путін останнім часом двічі використовував риторику з погрозами застосувати ядерну зброю. Зокрема, він зробив подібну заяву 21 вересня, коли оголошував мобілізацію, і 30 вересня у своїй промові після підписання папірців про анексію територій України.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Путін навряд чи піде на застосування ядерної зброї. Однак такого сценарію виключати не можна.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов зауважив, що якщо Путін зробить хоча б крок до того, щоб задіяти ядерну зброю, світ моментально відреагує. Росія в подібному випадку зіткнеться з миттєвим крахом. Путін вже про це попереджений.

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