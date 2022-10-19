УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Британія пригрозила Путіну "серйозними наслідками" за застосування ядерної зброї

19 жовтня 2022, 19:28

Президент Володимир Путін зіткнеться з "серйозними наслідками", якщо застосує ядерну зброю у війні в Україні, заявили в Британії.

Володимир Путін, ядерна зброя, ядерний удар
Володимир Путін / УНІАН, ua.depositphotos.com

У Британії зробили жорстке попередження президенту Росії Володимиру Путіну.

Як йдеться в заяві Даунінг-стріт, Британія попереджає про "серйозні наслідки" РФ, якщо Путін застосує ядерну зброю у війні проти України, пише видання The Guardian.

"Президент Володимир Путін зіткнеться з "серйозними наслідками", якщо застосує ядерну зброю у війні в Україні", – заявили на Даунінг-стріт.

При цьому міністр оборони Великобританії Бен Уоллес перебував у Вашингтоні для переговорів зі своїм американським колегою на тлі повідомлень про те, що російський лідер може підірвати ядерну боєголовку над Чорним морем.

"Ми чітко розуміємо з Путіним, що використання ядерної зброї призведе до тяжких наслідків. Я відмовився б від спекуляцій на цьому питанні. Я вважаю, що громадськість повинна бути завірена в тому, що ми беремо провідну роль у цій сфері", - додали на Даунінг-стріт.

Погрози Путіна застосувати ядерну зброю

Глава країни-агресора Росії Володимир Путін останнім часом двічі використовував риторику з погрозами застосувати ядерну зброю. Зокрема, він зробив подібну заяву 21 вересня, коли оголошував мобілізацію, і 30 вересня у своїй промові після підписання папірців про анексію територій України.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Путін навряд чи піде на застосування ядерної зброї. Однак такого сценарію виключати не можна.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов зауважив, що якщо Путін зробить хоча б крок до того, щоб задіяти ядерну зброю, світ моментально відреагує. Росія в подібному випадку зіткнеться з миттєвим крахом. Путін вже про це попереджений.

Читайте також:

війна в Україні Британия ядерна зброя війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

21:22

РФ не зможе напасти на Україну з Білорусі до кінця 2022 року, але навесні з'являться ризики - ВСУ

21:14

У Байдена жорстко рознесли "воєнний стан" від Путіна - CNNВідео

20:46

Україну завалить снігом і різко вдарить мороз: синоптики попередили про сильний холодВідео

20:35

40% потужностей серйозно пошкоджені: українців попередили про відключення світла в найближчі дніВідео

20:35

Меттью Перрі розповів про близьку смерть через опіати та алкоголь

Реклама
20:24

"Указ" Путіна - нікчемний, Київ звільнить свої землі: в МЗС рознесли "воєнний стан" від РФВідео

20:10

Прикмети на 21 жовтня: які 3 речі заборонено робити, щоб всі гроші не втратитиВідео

20:09

Якою стане Військова зима-2023 для України: прогноз тарологаВідео

19:28

Британія пригрозила Путіну "серйозними наслідками" за застосування ядерної зброїВідео

19:21

Перевзуваються на ходу: 3 знаки зодіаку, які швидко змінюють свою думку

19:20

З "Армагеддоном" у Суровікіна будуть проблемиПогляд

19:00

Гороскоп на завтра, 20 жовтня 2022: Ракам - втілення мрії, Тільцям - важлива інформація, Козерогам - недругиВідео

18:53

"Питання часу": Захід посилить ППО України для захисту від дронів і ракет РФ – ЄрмакВідео

18:50

День кухаря в Україні: привітання в прозі та віршах, смачні картинки до свята

18:47

Постачання зброї Україні: Ізраїль відкинув ініціативу, але готовий допомагати з системою оповіщення

18:30

"Знали б ви як я цього всього боюсь": Аліна Гросу перенесла серйозну операцію

18:29

"Вдавати некоректно": Київ різко відповів на ігнорування Пекіном атаки дронівВідео

17:58

"Воєнний стан" на захоплених територіях: Данілов назвав мету ПутінаВідео

17:55

Жданов розповів, чи закінчиться війна влітку наступного року

17:43

Світ Навиворіт на ТЕТ: пакистанський шаман передбачив війну та пандемію ще два роки томуВідео

Реклама
17:33

Легенда світового року прихистив в Англії сім'ю біженців з України з 5 дітьми

17:33

Лукашенко за Путіна, але побоюється соціального вибуху в разі часткової мобілізації в Білорусі - ГУРВідео

17:24

Favbet Foundation передав для ЗСУ черговий позашляховик

17:16

Бурштинська ТЕС горить: окупанти вдарили по Івано-ФранківськуВідео

17:14

Складний рік: 3 знаки зодіаку зіткнуться з труднощами в 2023 році

17:10

"Свавілля дурнів": Невзоров розніс "указ" Путіна про "воєнний стан"

17:00

Хороших прогнозів щодо повернення захоплених районів немає: астролог виступив щодо майбутніх боївВідео

16:57

Потужний залп ППО: ЗСУ збили 14 повітряних цілей окупантів РФВідео

16:51

"Ревнощі - це біда, а зрада - дурниця": ТОП-6 імен чоловіків, які постійно "стрибають у гречку"

16:47

Що робити, якщо під час прання з машинки пішла піна: як врятувати ситуацію і ліквідувати наслідки

16:41

Прикмети на 20 жовтня: які 3 речі заборонено робити, щоб біда не прийшлаВідео

16:34

В ОП відповіли на введення Путіним "воєнного стану" в захоплених областях УкраїниВідео

16:32

Простіше нікуди: як виростити авокадо з кісточки на підвіконні

16:23

Путін поскаржився на Україну: звинуватив у вибуху на Кримському мосту і заклянчив "перемовини"Відео

16:16

Росія може відкрити другий фронт: Жданов назвав регіониВідео

16:12

"В армії РФ багато проблем": генерал США пояснив, як продовжуватиметься війна взимкуВідео

15:56

16-річна дочка Фреймут завела фанатів дуже короткою спідницею

15:49

Прогриміли потужні вибухи: стало відомо про прильоти після ракетного удару по УкраїніВідео

15:36

Україну чекає сильне місиво на цьому тижні: астролог назвала 10 небезпечних міст і найважчі дніВідео

15:09

"Може бути використана проти нас": Ізраїль виступив проти відправлення зброї Україні

Реклама
15:03

Щоб нічого не злипалося: що буде, якщо перестати їсти солодкеВідео

14:57

Тренер Голосу країни Дорофєєва розкрила секрет успішної команди та взаємодопомгу у дитячих спогадахВідео

14:53

Російський диктатор Путін ввів "воєнний стан" на окупованих територіях УкраїниВідео

14:38

У Києві прогриміли потужні вибухи: перші подробиці про роботу ППОВідео

14:30

У боях з окупантами загинули двоє українських спортсменівВідео

14:19

У колаборантки, яка просила росіян бомбити Черкаси, син служить у ЗСУ

14:18

Окупантам загрожує депортація з Криму після звільнення: у Зеленського розкрили сценарійВідео

14:17

Як Шер чи Мадонна: Віра Брежнєва змінила псевдонім і заспівала українську "народну" піснюВідео

14:16

Незрівнянний пиріг з цибулею та хрусткою скоринкою: бюджетний рецепт, який зможуть приготувати всіВідео

14:16

Передача зброї - не пряма участь у війні: Яременко розповів, що Україна може пред'явити Ірану

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини Харкова
Синоптик
Погода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погоди
Гороскоп
Гороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтень
Мода та краса
Модний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти