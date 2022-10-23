Погрози застосування "брудної бомби": Зеленський натякнув, що за шантажем стоїть Путін

Провокація РФ може бути кроком ескалації і підняття ставок, не виключив президент.
Президент Володимир Зеленський відреагував на фейкове вкидання міністра оборони РФ Сергія Шойгу про те, що Україна нібито готується до застосування "брудної бомби".
У своєму вечірньому зверненні глава держави не виключив, що провокація РФ може бути кроком ескалації і підняття ставок, проте "зараз світ повинен максимально жорстко відреагувати".
"Там, куди приходить Росія, вона всюди залишає масові могили, тортури, зруйновані міста і села, заміновану землю, знищену інфраструктуру і природні катастрофи. І якщо хтось може застосувати ядерну зброю в нашій частині Європи, то це лише один суб'єкт – і цей суб'єкт якраз і наказав товаришеві Шойгу кудись там дзвонити", - підкреслив Зеленський.
Раніше міністр оборони Росії Сергій Шойгу зателефонував міністру оборони Великобританії Бену Уоллесу і розповів про "можливі провокації з боку України з застосуванням "брудної бомби".
Відзначимо, що крім Уоллеса, Шойгу також подзвонив ще кільком представникам НАТО (міністрам оборони Франції і Туреччини), яким також розповідав фейки про українську "брудну бомбу".
У свою чергу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав чергову брехню Росії дуже небезпечною.
"У нас немає ніяких "брудних бомб" і ми не плануємо їх мати. По-друге, росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі", - додав Кулеба.
Ядерний шантаж РФ
Раніше повідомлялося про те, що в разі застосування ядерної зброї у війні з Україною Росія може отримати ядерний удар у відповідь. У відповідь ядерний удар по РФ можуть завдати Сполучені Штати, пише британська The Sun.
У матеріалі підкреслюється, що США також можуть завдати у відповідь ядерного удару по Росії, в тому числі по Москві.
Нагадаємо, раніше Михайло Гончар пояснив, чому РФ не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України.
"По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", - звернув увагу він.
Читайте ще:
- Яворівський полігон, вихід на Крим і Полісся: Золотарьов назвав цілі РФ для удару ядерною зброєю
- Загроза ядерного удару: навіщо приймати йодид калію і в яких дозах
- Як вплине на хід війни можливе застосування Росією ядерної зброї: відповідь експерта