Погрози застосування "брудної бомби": Зеленський натякнув, що за шантажем стоїть Путін

Володимир Зеленський відповів на ядерний шантаж РФ/ УНІАН, скріншот

Президент Володимир Зеленський відреагував на фейкове вкидання міністра оборони РФ Сергія Шойгу про те, що Україна нібито готується до застосування "брудної бомби".

У своєму вечірньому зверненні глава держави не виключив, що провокація РФ може бути кроком ескалації і підняття ставок, проте "зараз світ повинен максимально жорстко відреагувати".

"Там, куди приходить Росія, вона всюди залишає масові могили, тортури, зруйновані міста і села, заміновану землю, знищену інфраструктуру і природні катастрофи. І якщо хтось може застосувати ядерну зброю в нашій частині Європи, то це лише один суб'єкт – і цей суб'єкт якраз і наказав товаришеві Шойгу кудись там дзвонити", - підкреслив Зеленський.

Раніше міністр оборони Росії Сергій Шойгу зателефонував міністру оборони Великобританії Бену Уоллесу і розповів про "можливі провокації з боку України з застосуванням "брудної бомби".

Відзначимо, що крім Уоллеса, Шойгу також подзвонив ще кільком представникам НАТО (міністрам оборони Франції і Туреччини), яким також розповідав фейки про українську "брудну бомбу".

У свою чергу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав чергову брехню Росії дуже небезпечною.

"У нас немає ніяких "брудних бомб" і ми не плануємо їх мати. По-друге, росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі", - додав Кулеба.

Ядерний шантаж РФ

Раніше повідомлялося про те, що в разі застосування ядерної зброї у війні з Україною Росія може отримати ядерний удар у відповідь. У відповідь ядерний удар по РФ можуть завдати Сполучені Штати, пише британська The Sun.

У матеріалі підкреслюється, що США також можуть завдати у відповідь ядерного удару по Росії, в тому числі по Москві.

Нагадаємо, раніше Михайло Гончар пояснив, чому РФ не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України.

"По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", - звернув увагу він.

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