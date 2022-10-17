"Штати і Захід будуть відповідати асиметрично": експерт пояснив, чому РФ погрожує ядерною зброєю

Застосування ядерної зброї не змінить ходу війни в Україні - Володимир Фесенко / Колаж УНІАН

Погрози представників російської влади щодо початку Третьої світової війни - це залякування. Про це в інтерв'ю Главреду розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

"Цей сценарій не буде працювати саме з боку РФ. По-перше, тому, що на даний момент не йдеться про вступ України до НАТО - заявка є, але сам вступ може відбутися після завершення війни, не раніше. І тоді жодних загроз, про які сказано, вже не буде, бо у Росії буде зовсім інакша ситуація", - заявив Фесенко.

За його словами, ризики розв'язання Третьої світової війни існують не з боку України чи Заходу, а саме з боку РФ.

"Тут є лише один сценарій, який не пов’язаний із НАТО - це станеться, якщо Росія застосує ядерну зброю. Інших варіантів немає. Звісно, можливі нюанси у тому, як саме це розгортатиметься, але на Заході попереджають Путіна, що у разі застосування ним ядерної зброї проти України (про це сказав Боррель, один із керівників ЄС), буде потужна відповідь. Те, що буде далі - це ланцюгова реакція", - уточнив експерт.

Фесенко зауважує, що у разі ядерного удару з боку Росії, Штати і Захід будуть відповідати нестандартно - асиметрично, але так, щоб знешкодити Росію.

"Як саме - я публічно казати не буду. Але відповідь буде потужна і така, яка максимально послабить Росію. Чи відповідатиме Росія ядерною зброєю - не знаю. Це питання вже до російських еліт, керівництва РФ та російських громадян. Якщо вони хочуть стати жертвами світової війни - це буде їхнім вибором", - уточнив експерт.

І додав, що застосування ядерної зброї не змінить ходу війни в Україні.

"З точки зору військової шкоди, це не гірше за удари, які ми пережили 10 жовтня. Так, усе залежатиме від того, куди саме буде завдано удару. Я мало вірю, що цей удар буде по великих містах, бо тоді це буде ефект Хіросіми і Нагасакі, що спричинить гуманітарну катастрофу та загибель тисяч людей. І це автоматично стане початком Третьої світової війни. Але Путін на це не піде. До речі, Байден обережно сказав, що вважає його раціональною людиною, але це було сигналом до Путіна - мовляв, ти маєш діяти як раціональний політик, а не як самогубець і маніяк, що зійшов з розуму", - зауважив Фесенко.

Як писав Главред, за словами політичного експерта Дмитра Васильєва, якщо країна-агресорка Росія зважиться на застосування ядерної зброї, Захід відповість конвенційною, але сучасною зброєю. Крім того, на кремлівського диктатора Володимира Путіна чекає ліквідація.

Раніше повідомлялося, що Путін хотів вдарити ядеркою по Україні, але в останній момент влаштував масований обстріл. Таке рішення російський диктатор ухвалив після спілкування з кількома постійними членами Ради Безпеки РФ.

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