Останки дитини втопили в озері: у Кривому Розі прийомні батьки вбили 6-річну доньку і спалили тіло

Вбивство Аміни Менго / скріншот

У Кривому Розі сталося страшне вбивство маленької 6-річної Аміни Менго. У дитини була рідкісна хвороба і вона мала зріст 98 см.

Суд нарешті виніс вирок у резонансній справі щодо смерті Аміни. Як виявилося, її прийомних батьків суд визнав винними у знущанні над тілом померлої та введенні слідства в оману.

Деталі трагедії

3 червня 2017 року батьки зразкового будинку сімейного типу, де виховувалося п'ятеро прийомних дітей, Юрій і Тетяна Кудрявцева заявили про зникнення їх прийомної дочки 6-річної Аміни Менго. Дівчинка нібито зникла по дорозі на залізничний вокзал, коли попросилася в туалет. До пошуку зниклої Аміни приєдналися понад 500 осіб. Волонтери прочесали територію вокзалу та прилеглих територій, але дівчинку ніхто не бачив.

Пізніше по камерах спостереження вокзалу правоохоронці виявили, що дитини в автомобілі не було і на камерах спостереження по місту, що зафіксувало автомобіль, теж.

Як з'ясувалося пізніше, під час пошуків дівчинка вже була мертвою.

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Останки дитини втопили

Правоохоронцям вдалося встановити, що тіло дівчинки спалили прийомні батьки, а останки тіла втопили у водоймі. У скоєному в той же день, коли тривали пошуки дитини, зізнався Юрій Кудрявцев, його дружина Тетяна до останнього заперечувала.

Поліція встановила, що 6-річна Аміна Менго померла відразу після дня захисту дітей. До цього зразкового дитячого будинку сімейного типу прийомні батьки вивезли тіло Аміни до Миколаївської області, щоб там спалити подалі від людських очей. Всіх інших дітей заздалегідь відправили в гості до родичів. Потім спалене тільце привезли назад і скинули на дно озера. Воно в п'яти хвилинах ходьби від будинку, де Аміна жила з новою сім'єю. Спалені залишки втопили за допомогою шлакоблоку.

Експертиза ДНК показала, що останки тіла, яке правоохоронці дістали з водойми, належать зниклій Аміні.

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Було встановлено збіг генотипів біологічної речовини із зубною щіткою. Імовірність збігу - майже сто відсотків.

21 липня прийомним батькам було повідомлено про підозру у вчиненні злочину за статтею 297 Кримінального кодексу України (наруга над місцем поховання або над тілом померлого), та за статтями Кримінального кодексу 383 та 384 (завідомо неправдиве повідомлення про злочин).

Чому померла дитина

На суді стала відома причина смерті дівчинки. За словами батьків, вона померла, прийнявши гормональний препарат. Прокуратура під час суду заявила, що справжню причину смерті дитини встановити неможливо.

Сім'я дитини

У сім'ї Кудрявцевих виховувалися п'ятеро прийомних дітей. Їхній будинок сімейного типу вважався зразково-показовим у Кривому Розі. Аміну взяли в будинок разом з братиком Тимуром.

Рідна мати дітей поїхала в ОАЕ, де прийняла мусульманство і вийшла заміж. Повертатися в Україну вона не хотіла. Дітьми деякий час піклувалася бабуся Елла Менго, але через проблеми з ногами погодилася віддати Аміну і Тимура в сім'ю Кудрявцевих.

У зразковому дитячому будинку сімейного типу Кудрявцевих, крім прийомних дітей, було троє власних. Поки тривав суд, Кудрявцеви продовжували займатися дітьми. Після їх засудження долю дітей вирішуватимуть компетентні органи.

Як покарали прийомних батьків

Суд засудив Юрія і Тетяну Кудрявцевих до 9 років обмеження волі.

Крім того, в якості моральної компенсації бабуся отримає мільйон гривень від Кудрявцевих.

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