Пробрався в будинок і по-звірячому зарізав: в Угорщині українець жорстоко вбив українця

Вбивство / PoliceHungary

У столиці Угорщини Будапешті 16 січня українець вбив свого 39-річного земляка при спробі обікрасти його житло.

Як повідомляє telex.hu, зловмисник проник в квартиру на першому поверсі багатоквартирного будинку, але в цей момент його помітив господар і намагався затримати. Однак грабіжник вихопив ніж і вдарив ним чоловіка в груди.

Пораненого чоловіка помітив перехожий і одразу ж зателефонував до поліції.

Травмованого українця госпіталізували, але врятувати його не вдалося, він помер у лікарні.

Правоохоронці переглянули записи камер відеоспостереження та встановили особу нападника та затримали його.

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Ким виявився вбивця

Зловмисником виявився також 39-річний українець, родом із Закарпаття, як і загиблий. Обидва чоловіки працювали в Будапешті мулярами, а їхні рідні села на Закарпатті розташовані за 8 кілометрів один від одного. Але чоловіки не були знайомі.

У скоєному 39-річний закарпатець зізнався і стверджує, що вбивати не хотів, а просто злякався, коли його намагалися схопити.

Як виявилося, затриманий вже має громадянство Угорщини, раніше там на нього було заведено кримінальну справу за підробку документів.

Відомо, що загиблий кілька років тому переїхав до Угорщини з дружиною і двома дочками.

Угорська поліція оприлюднила відео зізнання чоловіка у злочині.

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