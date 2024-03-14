Воно все буде знищуватися: в РНБО анонсували жорсткіші удари по Росії

При цьому Данілов видав знущальницьку заяву з приводу ситуації у Бєлгородській області.

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В Бєлгородській області тривають бої / Колаж Главреда: фото УНІАН, Telegram

Секретар РНБО Олексій Данілов підкреслив, що Україна ні в кого не запитуватиме дозволу, які цілі накривати у Росії, таким чином прокоментувавши нещодавні обстріли Бєлгородської області.

У коментарі Радіо Свобода Данілов зауважив, що Рязань, куди дісталися безпілотники, для України "ще не рекорд".

"Повірте, далі буде і ми не будемо зупинятися. Більш того, ні з ким не будемо узгоджувати, які цілі будемо накривати в РФ, що стосується військово-промислового комплексу, того, що живить російську армію - воно все буде знищуватися", - відповів Данілов.

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Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Щодо присутності контингенту на російській території у вигляді формувань легіону "Свобода Росії", РДК і "Сибірського батальйону" Данілов додав, що військовослужбовці просто бажають проголосувати на так званих виборах Путіна.

"У Росії якесь там волевиявлення і поїхали ці люди проголосувати. Звичайна практика. Це ж громадяни РФ, з паспортами Росії й мають право", – цитує Радіо Свобода секретаря РНБО.

Ситуація на українсько-російському кордоні

Вже кілька днів на українсько-російському кордоні точаться бої російських повстанців формування "Легіон Свободи", "Російського добровольчого корпусу" та "Сибірського батальйону" з регулярною російською армією.

Протягом цього часу, за словами самих повстанців, їм вдалося взяти під контроль кілька невеликих населених пунктів і військовополонених. Водночас бійці спростовують дезінформацією Кремля про нібито втрати у техніці та в особовому складі.

Станом на вечір 14 березня російські повстанські формування просунулись на десятки кілометрів углиб території Росії. Крім того, бої із застосуванням бронетехніки та РСЗВ тривають в районах населених пунктів Сподарюшине та Козинки.

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