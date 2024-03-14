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Вибух у Харкові: окупанти вдарили по місту ракетою С-300

Анна Ярославська
14 березня 2024, 06:44
Другий за ранок "приліт" стався в лісосмузі міста поруч із нежитловими приміщеннями.
С-300, дрон
Окупанти завдали удару ракетою С-300 по Шевченківському району Харкова / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Сили оборони Півдня

У ніч на 14 березня в низці областей України було оголошено повітряну тривогу. Під час атаки в Харкові прогримів вибух.

"У Харкові вибух", - написав о 5:10 у Telegram мер міста Ігор Терехов.

Пізніше він уточнив, що другий за ранок "приліт" стався в лісосмузі міста поруч із нежитловими приміщеннями.

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"Попередньо - С-300. Щодо жертв і постраждалих - на щастя, обійшлося. Незначні пошкодження кількох будівель", - уточнив очільник міста.

Перед цим Терехов повідомив про удар "Шахеда" по Харкову. Він упав у районі приватних будинків. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Що таке С-300?

С-300 — це зенітно-ракетна система (ЗРС), що була розроблена ще в Радянському союзі. На озброєння система вийшла наприкінці 70-х років. Комплекси мали бути розроблені для ППО (С-300П), для сухопутних військ (С-300В) та для кораблів ВМС (С-300Ф).

Головне призначення С-300 — противоповітряна оборона, вона мала б знищувати ворожі літаки, балістичні та аеродінамічні ракети. Як ППО її використовують у всіх країнах, що входили в СРСР, і в деяких країнах Європи. Також Росія експортувала модифіковані С-400 в Індію, Туреччину та Китай.

В Україні до повномасштабного наступу нараховувалося понад 250 систем С-300, за даними лондонського Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS). Крім того, установки С-300 було передано Україні від східноєвропейських країн у рамках військової допомоги.

Установка здатна влучати на відстань до 75 км, або до 100 км і до 200 км залежно від типу елементів родини С-300.

Влучати в ціль "земля-земля" С-300 може на відстані близько в 40 км. Тому під удар окупантів зазвичай потрапляють Харків, Запоріжжя, Херсон та інші прифронтові міста.

Ще з радянських часів у країни-агресора залишилось багато ракет С-300 (за різними даними, від 5 до 8 тисяч).

Чому ППО України не відбиває атаки С-300

Відстать у 40 км С-300 ракета долає буквально за хвилину і летить занадто низько, щоб на неї відреагували локатори зенітно-ракетних комплексів України. Тому тривога часто вмикається вже після вибуху.
Крім того С-300 при ударі "земля-земля" летить по траєкторії дуги та може маневрувати.

Відбити атаку С-300 можуть комплекси Patriot і SAMP-T.

Начальник Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов також підтвердив, що російські загарбники "завдають ударів по Харкову".

Чиновник закликав місцевих жителів перебувати в укриттях.

"Окупанти завдали удару ракетою С-300 по Шевченківському району Харкова. На цю хвилину - без постраждалих. Є пошкодження нежитлових цивільних приміщень. Огляд місця профільними службами триває", - повідомив Синєгубов.

Перед цим у моніторингових групах повідомляли, що окупанти запустили балістику для удару по Харкову з російського Бєлгорода.

У командуванні Повітряних сил інформували про численні загрози ракетних ударів по різних регіонах.

Як повідомляв Главред, у ніч на 11 березня російські окупанти атакували Харків "Шахедами". Один із дронів-камікадзе вдарив по об'єкту цивільної інфраструктури. Пошкоджено житлові будинки. Обійшлося без жертв.

Зазначимо також, що в Харківській області примусово вивозитимуть дітей і батьків із багатьох населених пунктів. Таке рішення ухвалили через ситуацію на Куп'янському напрямку фронту.

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