Путінська армія втекла: добровольці взяли під контроль Тьоткіно Курської області

Війська РФ відступили з населеного пункту Тьоткино Курської обалсті після ударів російських добровольців залишивши значну кількість військової техніки.

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Російські добровольці взяли під контроль Тьоткіно Курської області / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Легіон "Свобода Росії" оголосив, що селище Тьоткіно в Курській області повністю контролюється російськими визвольними силами. Російські війська тікають з цього населеного пункту. Про це повідомили у легіоні на їх офіційній сторінці у Телеграмі, додавши відео з дрона.

"Тьоткіно Курської області повністю під контролем російських визвольних сил. Путінська армія стрімко залишає селище, залишає позаду позиції та кидає важку техніку", – заявили в легіоні "Свобода Росії".

Дивіться відео про те, як російська армія тікає з Тьоткіно:

відео дня

Скріншот

Водночас, в офіційному Телеграм-каналі російського доброволького корпусу акцентували увагу на тому, що російська армія покидає власних громадян.

"Солдати путінської армії біжать, виблискуючи п'ятами. За їхніми спинами залишаються населені пункти, техніка і, насамперед, громадяни РФ, покинуті і непотрібні", - йдеться у повідомленні.

Водночас, представник Головного управління розвідки (ГУР) Андрій Юсов прокоментував наявність зброї у російських добровольців, які прорвали кордон із Росією 12 березня.

"На території України точиться повномасштабна війна вже понад 2 роки. Мова йде і про "трофейну" зброю, "перетрофеєну". Якщо ми говоримо про дії у складі українських сил безпеки і оборони, звичайно українська зброя, українського виробництва. Тут жодних секретів немає", - додав він в ефірі "Радіо Свобода".

Що відомо про Легіон "Свобода Росії" Легіон "Свобода Росіії" — російський легіон Збройних сил України, сформований у березні 2022 року для захисту України від російського вторгнення під час російсько-української війни. Входить до Інтернаціонального легіону ТРО України. Легіон сформовано з колишніх військовослужбовців ЗС РФ та інших росіян, а подекуди білорусів, що перейшли на сторону України. Легіон використовує на нарукавних шевронах біло-синьо-білий прапор замість офіційного біло-синьо-червоного прапора РФ, повідомляє Вікіпедія.

Наступ російських добровольців на територію Росії - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, представник Головного управління розвідки Андрій Юсов відзначив, що бойові дії в Курській та Білгородській областях Росії є спецоперацією російських добровольчих батальйонів, які, по суті, діють на власній території.

За словами голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Івана Тимочка, помилкою росіян було те, що вони не виявили накопичення техніки та особового складу російських добровольців поблизу кордону.

Тимочко також зазначив, що бої в прикордонних областях РФ можуть означати початок подальшої експансії російських добровольців углиб Росії.

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