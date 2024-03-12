Прорив російськими добровольцями кордону РФ: в ГУР розкрили деталі

В ГУР відзначили, що російські добровольці знаходяться в себе вдома і зараз проводять спільну операцію на территорії Росії.

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У ГУР прокоментували наступ легіону "Свобода Росії" на територію РФ / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов відзначив, що бойові дії у Курській та Білгородській областях Росії є спецоперацією російських добровольчих батальйонів, які, фактично, діють на власній території. Про це він розповів в коментарі 24 каналу.

Він підкреслив, що незважаючи на те, що ці формування беруть участь у бойових діях на території України, вони є самостійними підрозділами, що складаються з росіян.

"Легіон "Свобода Росії", РДК і Сибірський батальйон на території Росії діють як самостійні підрозділи, оскільки складаються з громадян Росії. Вони, зрештою, знаходяться у себе вдома. Ймовірно, зараз відбувається спільна операція даних підрозділів на території так званої Росії", – заявив Юсов. відео дня

Також, бійці Сибірського батальйону, які прорвали кордон із РФ, опублікували відеозвернення до росіян.

"Бюлетені та виборчі дільниці в даному випадку - фікція. Реально змінити життя на краще можна тільки зі зброєю в руках. Кожен, хто не сприймає злиденне життя в тиранії, має зробити правильний вибір", - йдеться у відео.

Дивіться відеозвернення бійців Сибірського батальйону до росіян:

Скріншот

Що відомо про Легіон "Свобода Росії" Легіон "Свобода Росіії" — російський легіон Збройних сил України, сформований у березні 2022 року для захисту України від російського вторгнення під час російсько-української війни. Входить до Інтернаціонального легіону ТРО України. Легіон сформовано з колишніх військовослужбовців ЗС РФ та інших росіян, а подекуди білорусів, що перейшли на сторону України. Легіон використовує на нарукавних шевронах біло-синьо-білий прапор замість офіційного біло-синьо-червоного прапора РФ, повідомляє Вікіпедія.

Наступ російських добровольців на територію Росії - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Легіон '"Свобода Росії', РДК та Сибірський батальйон почали спільну операцію на території Курської та Бєлгородської областей РФ. Політичний координатор військової організації 'Легіон "Свобода Росії"' Ілля Пономарьов повідомив у Фейсбук, що населений пункт Лозова Рудка Бєлгородської області перейшов під контроль російських добровольців.

У відеозверненні бійці Легіону "Свобода Росії" бійці зазначили, що їх мета полягає в звільненні Росії від диктатури та терористичної організації, що захопила владу в РФ. Бійці також зазначили, що продовжують важкі бої.

Сибірський батальйон також опублікував відео наступальних дій на території Росії, підкресливши, що тривають запеклі бої.

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