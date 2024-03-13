Добровольці Росії вдарять по військах Путіна у Білгороді та Курську: заява бійців

Війська Росії повинні зупинити обстріли території України з Бєлгорода, сказали російські добровольці, які зайшли до Курська і Бєлгородської області.

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Ми змушені завдати вогневої поразки по військових позиціях РФ у Бєлгороді та Курську - ополченці / Колаж: Главред, фото: соцмережі, ЛСР

Російські добровольці Легіону свобода Росії, Російського добровольчого корпусу і Сибірського батальйону анонсували удари по позиціях окупантів РФ у Бєлгородській і Курській областях. Вони закликали владу регіонів провести евакуацію місцевих жителів.

Як повідомляє пресслужба ЛСР, три добровольчі формування заявили, що окупанти Росії б'ють по мирних українських містах з території Бєлгорода. Щоб це припинити, ополченці вимушено завдадуть ударів по позиціях російських військових у Бєлгороді та Курську.

Ми звертаємося до наших співгромадян: жителів міста Бєлгород, чиновників Бєлгородської адміністрації та всіх тих, хто нас чує.

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"Путінські вбивці завдають масованих ударів по мирних українських містах, виставляючи свої позиції між вашими будинками, школами ваших дітей і держустановами. Щодня десятки простих невинних людей (здебільшого жінок і дітей) гинуть від обстрілів з Бєлгорода. Обстріли України з території Бєлгорода повинні зупинитися! У зв'язку з цим, ми змушені завдати вогневої поразки по військових позиціях, які розміщені в містах Бєлгород і Курськ", - сказали ополченці.

Добровольці закликали евакуювати мирних жителів

Ополченці закликали цивільне населення покинути міста Бєлгородської та Курської області. Відповідні заходи має організувати місцева влада.

"Щоб уникнути жертв серед цивільного населення, ми закликаємо всіх негайно залишити міста. Місцеву владу ми закликаємо зберігати людські життя і почати евакуацію з міст Курщини та Бєлгородщини", - наголосили ЛСР, РДК і СБ.

Що відбувається в Бєлгороді

Губернатор Гладков пише про атаки на місто зранку. Він звинувачує в цьому ЗСУ, проте жодних доказів не надає.

Заяв про евакуацію від нього немає.

Що в Курську

У Курсі оголошували повітряну тривогу. Паблік Типовий Курськ повідомляє про обстріли.

Курськ / Соцмережі

Ситуація в Бєлгородській і Курській областях

12 березня ополченці Росії заявили, що взяли під контроль Тьоткіно Курської області. Пізніше бійці Легіону свобода Росії, які й опублікували повідомлення, уточнили про бої за населений пункт.

У середу, 13 березня, добровольці зайняли частину населеного пункту в Курській області. Вони показали кадри з Тьоткіно і заявили про бої з військовими формуваннями Кремля.

Мета добровольців - зірвати "вибори" Путіна в Бєлгородській і Курській областях, сказав боєць Легіону свобода Росії Олексій Барановський. Максимальне завдання - похід на Москву.

Операція добровольців у Бєлгородській і Курській областях Російський добровольчий корпус, Легіон свобода Росії і Сибірський батальйон 12 березня зайшли до Бєлгородської і Курської областей РФ. Там почалися бої. Рейд став особливим: добровольці вперше використали танки і заїхали на них у Курську область. Ополченці Легіону свобода заявляли про контроль над населеним пунктом Тьоткіно Курської області. Операція ополченців у Росії триває.

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