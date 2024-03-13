Є перші результати: російські добровольці розповіли деталі боїв на території РФ

В Легіоні "Свобода Росії" розповіли про підсумки першої доби боїв на території Бєлгородської та Курської областях РФ.

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Російські добровольці розповіли деталі боїв на території РФ / Колаж Главрел, фото: УНІАН, t.me/legionoffreedom

12 березня бійці легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу та Сибірського батальйону здійснили новий рейд на територію РФ. Протягом першої доби їм вдалося знищити декілька одиниць російської військової техніки. Про це в ефірі 24 каналу розповів доброволець Легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський.

За минулу добу бійці трьох добровольчих батальйонів знищили дві одиниці броньованої техніки, включаючи бойову машину десанту та БТР. Кілька одиниць техніки було пошкоджено.

"Наразі трофеїв немає, але як тільки вони з'являться, ми повідомимо", – зазначив Барановський.

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Він також зазначив, що за повний день боїв російські добровольці знищили 2 одиниці артилерії та 2 міномети. Крім того, 9 військових кадрової російської армії були поранені в ході боїв. За словами бійця Легіону "Свобода Росії", вбитих на цей момент не верифікували.

"Непогано погуляли, як для першого дня. Скоро вже буде дві доби, як ми перебуваємо на території Росії. Підсумки другого дня рейду ми підіб'ємо вже завтра вранці", – мовив Барановський.

Він зауважив, що наразі ситуація розвивається позитивно, і ініціатива перебуває в руках російських добровольців.

У Тьоткіно бійцям Легіону "Свобода Росії" вдалося знищити командний пункт і пункт зв'язку. Два ударних дрони прилетіли туди й зв'язок був обірваний. Це призвело до плутанини в окупаційній армії в Курській області.

"Ми спостерігаємо за подіями, закріпилися на зручних позиціях. Можливо, просуватимемося далі або ж поки що почекаємо. Тут важлива військова хитрість. Наші дії повинні бути завжди несподіваними для противника, тому всі карти ми розкривати поки що не будемо", – підсумував боєць Легіону "Свобода Росії".

За його словами, наразі Кремль перекидує резерви у вигляді важкої бронетехніки та солдатів окупаційної армії для відбиття атаки російських добровольців.

Що відомо про Легіон "Свобода Росії" Легіон "Свобода Росіії" — російський легіон Збройних сил України, сформований у березні 2022 року для захисту України від російського вторгнення під час російсько-української війни. Входить до Інтернаціонального легіону ТРО України. Легіон сформовано з колишніх військовослужбовців ЗС РФ та інших росіян, а подекуди білорусів, що перейшли на сторону України. Легіон використовує на нарукавних шевронах біло-синьо-білий прапор замість офіційного біло-синьо-червоного прапора РФ, повідомляє Вікіпедія.

Наступ російських добровольців на територію Росії - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Легіоні "Свобода Росії" відзначили, що основною метою російських добровольців є зміна режиму російського диктатора Володимира Путіна. Вони також заявили, що готові відправитися "маршем" до Москви для досягнення цієї мети.

Президент РФ Володимир Путін прокоментував прорив російських добровольців на територію Бєлгородської та Курської областей 12 березня. Він вважає, що дії бійців легіону "Свобода Росії", "РДК" і "Сибірського батальйону" можна трактувати як спробу перешкодити президентським виборам в РФ і "отримати перевагу" для обміну територіями під час можливих переговорів.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов підкреслив, що операція в Бєлгородській і Курській областях, яку провели ополченці Російського добровольчого корпусу, Легіону Свобода Росії і Сибірського батальйону, є лише початком. Якщо Володимир Путін і його оточення вважають, що все йде за планом, то вони глибоко помиляються.

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