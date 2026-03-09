Рус
Дизель невпинно дорожчає: експерт спрогнозував нові ціни на АЗС

Руслан Іваненко
9 березня 2026, 19:21
Українські компанії змушені шукати дизель на більш віддалених ринках через невиконані контракти.
Ціна дизельного пального в Україні продовжує зростати

Коротко:

  • Дизель в Україні може подорожчати до 80 грн/л до кінця тижня
  • На оптовому ринку паливо зараз коштує близько 72 грн/л
  • Європа імпортує дизель через дефіцит, ціни ростуть

За збереження поточних тенденцій, ціна дизельного пального на українських АЗС може до кінця тижня сягнути 80 грн за літр. Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна повідомив директор консалтингової групи "А95" Сергій Куюн, повідомляє Укрінформ.

"У п'ятницю ціна дизелю була 1100 доларів за тонну, сьогодні - понад 1300. Це зростання ціни (для українського ринку - ред.) за літр на 10 грн", - сказав Куюн.

Поточна ситуація на ринку

За його словами, за нинішніх цін на зовнішніх ринках, дизель на кордоні коштуватиме близько 80 грн за літр, а паливний ринок уже закладає додаткові кошти на закупівлю пального.

"На вихідних почало заходити в Україну дизпальне по 70 грн за літр. На оптовому ринку воно 72 грн за літр, на АЗС сьогодні - максимум по 73 грн за літр. Однозначно до кінця тижня ціна тяжітиме до 80 грн за літр", - підкреслив експерт.

Прогноз зростання та фактори впливу

Куюн зазначив, що при збереженні нинішніх тенденцій ціна може зрости й до 90 грн за літр через дефіцит дизельного пального в Європі та необхідність імпорту з Близького Сходу. Водночас, попит на дизель почав падати, а зростання цін на бензин уповільнюється.

Експерт також спрогнозував зниження цін після завершення війни на Близькому Сході.

За його словами, наразі Угорщина, Румунія, Молдова та Польща призупинили експорт пального в Україну через побоювання дефіциту, а укладені контракти з українськими компаніями не виконуються, через що Україна змушена шукати пальне на більш віддалених ринках.

Коли в Україні буде пік зростання цін і палива - думка експерта

За словами експерта ринку нафтопродуктів Леоніда Косянчука, з 3 березня в Україні оптові ціни на паливо вже зросли на 4 гривні. Він пояснює, що подальше підвищення вартості буде прямо залежати від ситуації в Ормузькій протоці.

"Об’єктивні причини реагувати і піднімати ціни з’являться лише через два тижні, адже сьогодні в мережах ще залишаються нафтопродукти, придбані за старими цінами", — зазначає Косянчук.

Ціни на бензин в Україні
Ціни на бензин в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на пальне в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що основна причина того, що зараз підвищилися ціни на паливо і газ - це ситуація на Близькому Сході. При негативному сценарії ціна на бензин в Україні може зрости до рекордних 100 гривень за літр.

Крім того, Україні може ще подорожчати автомобільний газ, бензин і дизель на тлі загострення ситуації з Іраном. Про це в інтерв'ю Главреду заявив керівник групи компаній "Прайм" Дмитро Леушкін.

Раніше стало відомо, що в разі стабільної закупівельної ціни протягом наступних двох тижнів, на ОККО вона може скласти близько 81 гривні, а в інших мережах, наприклад AMIC або БРСМ, - приблизно 77-78 гривень.

Про персону: Сергій Куюн

Сергій Куюн - директор "Консалтингової групи А-95" з травня 2008 року. У минулому - головний редактор журналу "НафтаРинок" компанії UPECO. Учасник експертно-аналітичної групи з питань ринку нафтопродуктів та розвитку нафтопереробної промисловості.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

АЗС дизтопливо дизель ціни на нафту
