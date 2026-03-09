РФ готує Кинжали та Іскандери: Жданов назвав міста, які перебувають під загрозою обстрілу

РФ щомісяця може виробляти 50-70 ракет типу "Іскандер" і "Кинжал", попередив Олег Жданов.

РФ готує масований удар / Колаж: Главред, фото: Главред

Важливо:

У Путіна з балістикою найкраще становище

Ворог б'є з локацій у Курській і Бєлгородській областях

РФ щомісяця може виробляти 50-70 ракет типу "Іскандер" і "Кинжал"

Країна-агресор РФ буде робити акцент на ударах по Україні балістичними ракетами, заявив військовий експерт Олег Жданов.

"Справа в тому, що у Путіна з балістикою найкраще становище. Балістична ракета набагато легша у виробництві — вона має інерційну систему управління, примітивну систему ухилення від ППО, для неї не потрібне використання GPS. Це не крилата ракета, для якої потрібно прокладати шлях. Друге: поки у арабських країн не закінчилися протиракети, вони не задавалися думками про те — а чим збивати. Ціна протиракет арабські країни не турбує. Тому, думаю, Путін буде використовувати таку перевагу, яка сьогодні виникає", — сказав він у коментарі для ТСН.ua.

Разом з тим експерт попереджає про те, що Київ може бути під загрозою ударів балістики РФ, адже ворог б'є з локацій в Курській і Бєлгородській областях.

"Є навіть карта, на якій фахівці вказали українські регіони, яким може загрожувати балістика. Крім прифронтових, мова йде також про Черкаську, Кіровоградську, Київську, Миколаївську області. З окупованого Криму балістика може дістати до Одеси", - уточнив він.

Водночас експерт зазначив, що РФ щомісяця може виробляти 50-70 ракет типу "Іскандер" і "Кинжал".

"Якщо вірити нашій розвідці, росіяни тримають на складах близько тисячі ракет різних типів. Це їхній недоторканний запас. Той, який неприпустимо зменшувати. Але й нарощувати виробництво РФ не може. А накопичення (для складів — Ред.) можливе, якщо РФ піде на оперативну паузу або знизить інтенсивність ударів по Україні. Щодо останнього є сумніви. Особливо зараз, коли Путін допускає, що у нас може зменшитися запас протиракет для балістики", — додав Жданов.

За словами Геннадія Рябцева з Національного інституту стратегічних досліджень, удари по підстанціях і лініях електропередачі спрямовані на підрив стабільності української енергетики. Пошкодження цих об'єктів обмежує можливості перерозподілу електроенергії між регіонами.

У підсумку, при підвищених навантаженнях оператори змушені вводити тимчасові відключення, щоб уникнути великих аварій і зберегти роботу мережі.

Як повідомлялося, в Дніпрі в результаті атаки пошкодження на території комунального підприємства. Через удар пошкоджені будівлі, а ще - тролейбуси та інший автотранспорт.

Раніше повідомлялося про те, що понад 440 ворожих цілей атакували Україну. Скрізь, де дозволяє ситуація з безпекою, тривають рятувальні та ремонтні роботи.

Нагадаємо, Главред писав, що в результаті удару РФ на Рівненщині пошкодження отримали житлові будинки і критична інфраструктура. Також є влучання в багатоквартирний житловий будинок.

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

