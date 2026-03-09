Рус
Читати російською
РФ готує Кинжали та Іскандери: Жданов назвав міста, які перебувають під загрозою обстрілу

Олексій Тесля
9 березня 2026, 22:31
РФ щомісяця може виробляти 50-70 ракет типу "Іскандер" і "Кинжал", попередив Олег Жданов.
Іскандер, Кинджал
РФ готує масований удар / Колаж: Главред, фото: Главред

Важливо:

  • У Путіна з балістикою найкраще становище
  • Ворог б'є з локацій у Курській і Бєлгородській областях
  • РФ щомісяця може виробляти 50-70 ракет типу "Іскандер" і "Кинжал"

Країна-агресор РФ буде робити акцент на ударах по Україні балістичними ракетами, заявив військовий експерт Олег Жданов.

"Справа в тому, що у Путіна з балістикою найкраще становище. Балістична ракета набагато легша у виробництві — вона має інерційну систему управління, примітивну систему ухилення від ППО, для неї не потрібне використання GPS. Це не крилата ракета, для якої потрібно прокладати шлях. Друге: поки у арабських країн не закінчилися протиракети, вони не задавалися думками про те — а чим збивати. Ціна протиракет арабські країни не турбує. Тому, думаю, Путін буде використовувати таку перевагу, яка сьогодні виникає", — сказав він у коментарі для ТСН.ua.

Разом з тим експерт попереджає про те, що Київ може бути під загрозою ударів балістики РФ, адже ворог б'є з локацій в Курській і Бєлгородській областях.

"Є навіть карта, на якій фахівці вказали українські регіони, яким може загрожувати балістика. Крім прифронтових, мова йде також про Черкаську, Кіровоградську, Київську, Миколаївську області. З окупованого Криму балістика може дістати до Одеси", - уточнив він.

РФ готує Кинжали та Іскандери: Жданов назвав міста, які перебувають під загрозою обстрілу
/ Главред

Водночас експерт зазначив, що РФ щомісяця може виробляти 50-70 ракет типу "Іскандер" і "Кинжал".

"Якщо вірити нашій розвідці, росіяни тримають на складах близько тисячі ракет різних типів. Це їхній недоторканний запас. Той, який неприпустимо зменшувати. Але й нарощувати виробництво РФ не може. А накопичення (для складів — Ред.) можливе, якщо РФ піде на оперативну паузу або знизить інтенсивність ударів по Україні. Щодо останнього є сумніви. Особливо зараз, коли Путін допускає, що у нас може зменшитися запас протиракет для балістики", — додав Жданов.

Навіщо Росія б'є по енергосистемі України: думка експерта

За словами Геннадія Рябцева з Національного інституту стратегічних досліджень, удари по підстанціях і лініях електропередачі спрямовані на підрив стабільності української енергетики. Пошкодження цих об'єктів обмежує можливості перерозподілу електроенергії між регіонами.

У підсумку, при підвищених навантаженнях оператори змушені вводити тимчасові відключення, щоб уникнути великих аварій і зберегти роботу мережі.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як повідомлялося, в Дніпрі в результаті атаки пошкодження на території комунального підприємства. Через удар пошкоджені будівлі, а ще - тролейбуси та інший автотранспорт.

Раніше повідомлялося про те, що понад 440 ворожих цілей атакували Україну. Скрізь, де дозволяє ситуація з безпекою, тривають рятувальні та ремонтні роботи.

Нагадаємо, Главред писав, що в результаті удару РФ на Рівненщині пошкодження отримали житлові будинки і критична інфраструктура. Також є влучання в багатоквартирний житловий будинок.

Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

Олег Жданов ракетний удар
РФ атакувала житловий квартал Харкова: що відомо про наслідки та постраждалих

РФ атакувала житловий квартал Харкова: що відомо про наслідки та постраждалих

22:38Війна

22:38Війна
"Ворог затягує масу піхоти": важливе місто під загрозою повної окупації

"Ворог затягує масу піхоти": важливе місто під загрозою повної окупації

21:56Фронт

21:56Фронт
Говорили про Україну - Трамп провів переговори з Путіним, що відомо

Говорили про Україну - Трамп провів переговори з Путіним, що відомо

21:37Світ

21:37Світ
Китайський гороскоп на завтра, 10 березня: Півням - тривога, Собакам - борги

Китайський гороскоп на завтра, 10 березня: Півням - тривога, Собакам - борги

"Ощадбанк" екстрено зупинив роботу - коли запрацюють сервіси

"Ощадбанк" екстрено зупинив роботу - коли запрацюють сервіси

Карта Deep State онлайн за 9 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 9 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

РФ передислокувала шість Ту-22М3: названо терміни нового ракетного удару

РФ передислокувала шість Ту-22М3: названо терміни нового ракетного удару

Всесвіт знімає випробування: трьом знакам зодіаку стане легше вже цього тижня

Всесвіт знімає випробування: трьом знакам зодіаку стане легше вже цього тижня

23:25

Відключення електроенергії в Києві та області: що відомо про графіки на 10 березня

23:16

Таємниче вікно у "хрущовках" - навіщо його робили між кухнею і ванною

22:38

РФ атакувала житловий квартал Харкова: що відомо про наслідки та постраждалихФотоВідео

22:31

РФ готує Кинжали та Іскандери: Жданов назвав міста, які перебувають під загрозою обстрілу

22:27

Ірина Білик має молодого коханця - що відомо

Чи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість РосіїЧи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість Росії
22:01

Оцет, сода і відбілювач: експерт розвінчав популярні міфи про чистоту

21:56

"Ворог затягує масу піхоти": важливе місто під загрозою повної окупації

21:37

Говорили про Україну - Трамп провів переговори з Путіним, що відомо

21:34

Хитрий лайфхак сантехніків розкритий: засмічення зникне в одну мить

21:32

Путін може поставити Трампу жорстку умову щодо України: в США попередили про ризик

21:26

Цю помилку робить більшість: де категорично не можна зберігати яйця в холодильнику

20:58

Весняний захист саду: експерт розповів, чим і коли провести першу обробкуВідео

20:36

Одна помилка в налаштуваннях — і хакери в домашній мережі: як захистити роутерВідео

20:30

Як зробити аксесуар центром образу — головні модні хитрощі року

20:09

Гучний скандал в УПЛ: Полісся вимагає перевірки арбітрів, що сталося на полі

20:01

Як правильно сіяти капусту на розсаду - терміни та важливі нюанси

19:35

Міні-кавуни на грядці: як виростити мексиканський огірок і в чому його особливістьВідео

19:24

Кім окреслив значні перспективи партнерства України з країнами Північної Європи та Балтії

19:22

Росія хоче використати війну на Близькому Сході проти України: що задумали

19:21

Дизель невпинно дорожчає: експерт спрогнозував нові ціни на АЗС

19:10

РФ змінила тактику ударів: Коваленко розкрив задум ПутінаПогляд

18:58

Чому краще не вдягати чорні шкарпетки в літак: стюард здивував відповіддю

18:42

У якій онлайн-школі найкращі уроки? новини компанії

18:39

Таємниця гранованої склянки: чому граней саме 16 та для чого її створили в СРСРВідео

18:35

Стосунки, які не мають мабутнього: 3 ключові сигнали, які більшість ігнорує

18:33

Зберете всі компліменти: рецепт "золотої" паски, від якого не відірватися

18:21

Загроза ядерного удару РФ по країнах НАТО: розкрито сценарій відповіді США

18:12

Новий раунд переговорів: де і коли можуть зустрітися Україна, РФ та США

17:58

Як повернути блиск раковинам і кранам: неочікуваний засіб, що працює безвідмовно

17:56

Ворог прорвав кордон на новій ділянці фронту: кількість окупованих сіл збільшується

17:44

Українці зможуть отримати відстрочку від мобілізації на рік - Зеленський підписав закон

17:30

Бур'яни зникнуть назавжди: один простий спосіб діє буквально на очахВідео

17:10

"Не має стопів, коли вживає": екс-дружина Остапчука повідомила про насильство

17:02

Буде великий урожай смачних ягід: чим слід підживити кущі смородини навесні

16:57

Сонце пригріє до +16 градусів: погода ось-ось потішить тернополян теплом

16:41

"Укрзалізниця" не проводила розслідування щодо ексдетективів НАБУ, яких пов’язують зі збитками на 78 млн грн, – експерт

16:39

Кацуріна вперше публічно звернулася до Дантеса на тлі чуток про їх розрив

16:35

Благовіщення в 2026 році буде за новим стилем: точна дата

16:31

"Ціною життя": загинув Герой України, комбриг 39-ї бригади тактичної авіації Довгач

16:30

"Обнулити експорт нафти РФ": розкрито кошмарний для Кремля сценарій

16:26

Долар злетів до нового історичного максимуму: курс валют на 10 березня

16:20

Як сказати українською "дурной тон" і "дурной вкус": більшість помиляється

16:15

Як носити брошку і не виглядати "як бабуся": 5 стильних прийомівВідео

16:13

Погода готує сюрприз: де в Україні різко потеплішає та випадуть дощі

16:04

Орбан та Сіярто озвучили нові претензії до України та вимоги до ЄС - деталі

16:01

Якими словами збагатив українську мову Тарас Шевченко: унікальні неологізми

15:44

Майже літнє тепло заскочить на Львівщину: коли потеплішає до +18

15:24

11 країн: Зеленський розкрив деталі допомоги України у збитті іранських Шахедів

14:57

Секрет функції старт-стоп в авто: скільки пального вона може зекономитиВідео

14:56

ССО "засліпили" ворога у Криму і знищили командний пункт на Донеччині

