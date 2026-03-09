Рус
Долар злетів до нового історичного максимуму: курс валют на 10 березня

Руслана Заклінська
9 березня 2026, 16:26
НБУ підняв курси сновних іноземних валют.
Курс валют на 10 березня / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

  • Яким курс долара буде 10 березня
  • Наскільки подорожчав євро
  • Який курс злотого втановлено на 10 березня

На вівторок, 10 березня, Національний банк України послабив національну валюту. Одночасно подорожчав долар, євро та польськй злотий. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара встановлено на рівні 43,89 грн/дол. Порівняно з 9 березня, американська валюта подорожчала на 17 копійок (з 43,72 грн/дол.).

Суттєво додав у ціні і євро. Єдина європейська валюта на 10 березня коштуватиме 50,71 грн/євро, що на 17 копійок більше, ніж було попереднього дня (50,54 грн/євро).

На міжбанківському ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,95/43,98 грн/дол., а гривні до євро - 50,89/50,91 грн/євро.

Курс злотого на 10 березня

Слідом за доларом та євро подорожчав і польський злотий. Його курс зріс на 5 копійок - з 11,79 грн до 11,84 грн.

Яким буде курсс валют до кінця тижня - прогноз

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "ГЛОБУС БАНКУ" Тарас Лєсовий розповів Главреду, що у період з 9 по 15 березня валютний ринок України, ймовірно, залишатиметься відносно стабільним. Очікується вирівнювання попиту та пропозиції, що сприятиме спокійній динаміці курсів.

За його словами, курс євро залежатиме від глобальної економіки та геополітичних ризиків, особливо на Близькому Сході. Долар США у періоди геополітичної напруги традиційно посилює свої позиції, співвідношення долара та євро може коливатись у межах 1,155-1,175 $/€.

Коридори валютних коливань з 9 по 15 березня:

  • Міжбанк: 42,5-43,35 грн/$ та 49-51 грн/€.
  • Готівковий ринок: 42,5-43,5 грн/$ та 49-51 грн/€.

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, на 9 березня НБУ трохи посилив курс гривні. Долар США встановлено на рівні 43,72 грн/дол. (-8 коп.).

Також, за прогнозом директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "ГЛОБУС БАНКУ" Тараса Лєсового, цього тижня на валютний ринок України впливатимуть сезонний перерозподіл попиту та пропозиції і політика НБУ. Очікується невелике коливання курсу долара (0,10-0,15 грн) та євро (0,25-0,35 грн), поступове звуження спредів між міжбанком і готівковим ринком, а тижневі коливання курсів складатимуть 1-1,5%.

Крім цього, в Україні зросли ціни на пальне та девальвувала гривня, проте це не пов’язано безпосередньо з подіями в Ірані. Економіст Андрій Новак пояснив, що коливання курсу та цін зумовлені спекуляціями, внутрішньою політикою регулятора та структурними проблемами економіки в умовах війни.

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

