"Збереження шлюбу неможливе": відомий співак розлучився з дружиною

Читайте більше:
- Коли розлучився Олександр Кварта
- Чому Ольга Кварта подала на розлучення
Український співак і військовий Олександр Кварта розлучився з дружиною. Поставити крапку в 18-річному романі вирішила Ольга.
Згідно з судовою справою, опублікованою на сайті Єдиного держреєстру судових рішень, заява була подана в травні 2025 року до Індустріального районного суду міста Харкова. Позивачка заявила, що "з часом їх (з Олександром - прим. редактора) сімейне життя не склалось, вони зрозуміли, що не в змозі створити гарну родину через різні погляди на життя. Почуття поваги та любові один до одного втрачені, подальше спільне життя і збереження шлюбу вважає неможливим".
У червні справа про розлучення Кварти була розглянута судом, а вже в липні набула законної сили. Рішення було опубліковано на сайті "Судова влада України".
Ні Олександр, ні Ольга поки не коментують розлучення. Також залишається невідомою доля двох спільних дітей колишньої пари - Івана (2009) та Олексія (2011).
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що Даша Кацуріна вперше публічно звернулася до Володимира Дантеса на тлі чуток про їх розрив. Зіркова пара була разом з 2022 року.
Також український співак MELOVIN заговорив про свій психіатричний діагноз. У вересні 2025 року він потрапив до психіатричної клініки. Меловін зізнався, хто з колег у цей період надав йому найбільшу підтримку.
Читайте також:
- "Не має стопів, коли вживає": екс-дружина Остапчука повідомила про насильство
- Ірина Білик має молодого коханця - що відомо
- Григорій Решетник публічно принизив жінок - що сталося
Про персону: Олександр Кварта
Олександр Кварта - український артист, який став відомим завдяки участі в різноманітних талант-шоу. Його харизматичність та особливий музичний стиль, зокрема, у пісні "Сеньйорито, я закоханий", зробили його популярним співаком в Україні та за її межами.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред