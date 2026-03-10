Рус
"Збереження шлюбу неможливе": відомий співак розлучився з дружиною

Анна Підгорна
10 березня 2026, 00:49
Олександр і Ольга Кварта були разом 18 років.
Олександр Кварта з дружиною
Олександр Кварта дружина - деталі розлучення Олександра та Ольги Кварта / колаж: Главред, фото: facebook.com/kvarta.olga

Читайте більше:

  • Коли розлучився Олександр Кварта
  • Чому Ольга Кварта подала на розлучення

Український співак і військовий Олександр Кварта розлучився з дружиною. Поставити крапку в 18-річному романі вирішила Ольга.

Згідно з судовою справою, опублікованою на сайті Єдиного держреєстру судових рішень, заява була подана в травні 2025 року до Індустріального районного суду міста Харкова. Позивачка заявила, що "з часом їх (з Олександром - прим. редактора) сімейне життя не склалось, вони зрозуміли, що не в змозі створити гарну родину через різні погляди на життя. Почуття поваги та любові один до одного втрачені, подальше спільне життя і збереження шлюбу вважає неможливим".

У червні справа про розлучення Кварти була розглянута судом, а вже в липні набула законної сили. Рішення було опубліковано на сайті "Судова влада України".

Ні Олександр, ні Ольга поки не коментують розлучення. Також залишається невідомою доля двох спільних дітей колишньої пари - Івана (2009) та Олексія (2011).

Судове рішення про розлучення Олександра Кварти
Судове рішення про розлучення Олександра Кварти / фото: court.gov.ua
Олександр Кварта з дружиною та синами
Олександр Кварта з дружиною і синами / фото: facebook.com/akvarta

Про персону: Олександр Кварта

Олександр Кварта - український артист, який став відомим завдяки участі в різноманітних талант-шоу. Його харизматичність та особливий музичний стиль, зокрема, у пісні "Сеньйорито, я закоханий", зробили його популярним співаком в Україні та за її межами.

