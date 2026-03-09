Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Погода готує сюрприз: де в Україні різко потеплішає та випадуть дощі

Юрій Берендій
9 березня 2026, 16:13
На Черкащині очікується суттєве потепління до +17 градусів, однак наприкінці тижня в регіон може повернутися прохолодніше повітря, зазначив синоптик.
Прогноз погоди в Україні - якою буде погода в Черкаській області на 7 днів
Прогноз погоди в Україні - якою буде погода в Черкаській області на 7 днів / Фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Синоптики опублікували прогноз погоди для Черкаської області на 7 днів
  • Коли чекати на потеплінння на Черкащині
  • Коли випадуть дощі на Черкащині

Погода в Україні після прохолодного початку весни ппоступово змінюється на більш теплу та сонячну. Про це повідомив начальник черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

За його словами, весна 2026 року поступово набирає обертів: встановилася сонячна та суха погода з прохолодними ночами, коли температура опускається до 1–4 градусів морозу, і денними показниками на рівні 7–10 градусів тепла. Такі добові коливання температури характерні для антициклонів у перехідний сезон.

відео дня
Погода готує сюрприз: де в Україні різко потеплішає та випадуть дощі
/ Фото: Віталій Постригань / Facebook

Прогноз погоди в Україні - якою буде погода в Черкасах на тиждень

За його словами, блокуючий європейський антициклон KONRAD починає зміщуватися на південний схід, унаслідок чого регіон поступово потраплятиме в зону тепліших повітряних мас уздовж його західної периферії.

"Поточний тиждень ознаменується більш інтенсивним потепління. Денна температура продовжить зростати і до п’ятниці, 13 березня, значно підвищиться. Ночі із-за процесів вихолоджування в антициклоні, залишаться прохолодними, але уже без морозів. Середньодобова температура зросте до 5-7º тепла, що характерно для кінця березня-початку квітня. Вночі є ймовірність туманів охолодження, які швидко розсіються вранці", - повідомив він.

Прогноз погоди в Черкаській області на 7 днів

Начальник черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань зазначив, що у період з 10 по 13 березня південно-західні вітри сприятимуть надходженню теплого повітря із Середземномор’я. У цей час нічна температура становитиме 0–5 градусів тепла, вдень підвищуватиметься до 10–15 градусів, а 13 березня може сягнути навіть +17.

За попередніми прогнозами, у вихідні антициклон зміститься далі в бік Казахстану, і вітри зі східною складовою почнуть приносити на Черкащину прохолодніше повітря. За умов малохмарної погоди нічна температура коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, а вдень становитиме 8–13 градусів тепла.

"Внаслідок тривалого періоду сухої погоди і сходу снігового покриву зростатиме пожежна небезпека в екосистемах області. Тому слід уникати підпалів сухої рослинності, які шкодять не лише усьому живому, а й забруднюють атмосферне повітря. За статистикою, саме у весняні місяці відбувається найбільша кількість загорянь. Дотримуйтеся правил пожежної безпеки", - наголошує він.

Синоптик також зазначив, що за попередніми оцінками перші маловиражені атмосферні фронти можуть почати надходити в регіон у другій половині березня. Вони принесуть більш мінливу погоду, зокрема невеликі дощі та коливання температури.

Коли в Україну прийде справжнє тепло - прогноз

Начальниця відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю Главреду зазначала, що найближчим часом погодні умови в Україні будуть досить приємними та комфортними, з типовими весняними рисами. Очікуються сонячні дні з помірно теплою температурою.

За її словами, така тенденція збережеться і на початку наступного тижня, оскільки погодні умови визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Через це опадів переважно не передбачається, а значних коливань температури також не прогнозують.

"По деяких регіонах в нас дійсно починається метеорологічна весна. Сиди ми рахуємо Закарпаття та південь країни. Загалом, коли середня добова температура в нас стає вище 0 стабільно і вже іде в бік підвищення і нижче не опускається, тоді говоримо про метеорологічну весну. Але є ще агрометеорологи. Вони виділяють про перехід середньодобової температури +5 - це тоді, коли вже відновлюється вегетація. Вони кажуть: "Тоді вже справжня весна". Тобто цей проміжок між переходом через 0 і через +5 - це таке передвесіння погода. Тобто по температурних показниках, коли вже вище 0° - це вважається вже весняний характер погоди", - вказала вона.

Погода в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 10 березня, на Львівщині погодні умови формуватимуться під впливом області підвищеного атмосферного тиску. Очікується сонячний і теплий день, повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

У Житомирській області найближчі дні проходитимуть у межах справжньої весняної відлиги. За інформацією Житомирського обласного центру з гідрометеорології, з 10 до 13 березня температура стабільно залишатиметься на теплих показниках і місцями підніматиметься до +17 градусів. Опади не прогнозуються, тож у регіоні очікується кілька днів сухої, сонячної та стабільної погоди.

На Рівненщині 10 березня синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. У нічні та ранкові години можливий слабкий туман, а на окремих ділянках доріг утворюватиметься ожеледиця, повідомили у Рівненському обласному центрі з гідрометеорології.

Інші новини:

Про персону: Віталій Постригань

Відомий український синоптик. Начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру. Складає прогнози погоди в Україні на короткострокову і довгострокову перспективу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Черкаси погода прогноз погоди Черкаська область Черкащина Новини Черкаси Погода в Україні Погода на тиждень Погода Черкаська область
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Ціною життя": загинув Герой України, комбриг 39-ї бригади тактичної авіації Довгач

"Ціною життя": загинув Герой України, комбриг 39-ї бригади тактичної авіації Довгач

16:31Війна
Долар злетів до нового історичного максимуму: курс валют на 10 березня

Долар злетів до нового історичного максимуму: курс валют на 10 березня

16:26Економіка
Погода готує сюрприз: де в Україні різко потеплішає та випадуть дощі

Погода готує сюрприз: де в Україні різко потеплішає та випадуть дощі

16:13Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 9 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 9 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Менше "жировиків", більше плодів: експерт розкрив схему обрізки абрикоса

Менше "жировиків", більше плодів: експерт розкрив схему обрізки абрикоса

РФ передислокувала шість Ту-22М3: названо терміни нового ракетного удару

РФ передислокувала шість Ту-22М3: названо терміни нового ракетного удару

Китайський гороскоп на завтра, 10 березня: Півням - тривога, Собакам - борги

Китайський гороскоп на завтра, 10 березня: Півням - тривога, Собакам - борги

"Ощадбанк" екстрено зупинив роботу - коли запрацюють сервіси

"Ощадбанк" екстрено зупинив роботу - коли запрацюють сервіси

Останні новини

16:41

"Укрзалізниця" не проводила розслідування щодо ексдетективів НАБУ, яких пов’язують зі збитками на 78 млн грн, – експерт

16:39

Кацуріна вперше публічно звернулася до Дантеса на тлі чуток про їх розрив

16:35

Благовіщення в 2026 році буде за новим стилем: точна дата

16:31

"Ціною життя": загинув Герой України, комбриг 39-ї бригади тактичної авіації Довгач

16:30

"Обнулити експорт нафти РФ": розкрито кошмарний для Кремля сценарій

Чи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість РосіїЧи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість Росії
16:26

Долар злетів до нового історичного максимуму: курс валют на 10 березня

16:20

Як сказати українською "дурной тон" і "дурной вкус": більшість помиляється

16:15

Як носити брошку і не виглядати "як бабуся": 5 стильних прийомівВідео

16:13

Погода готує сюрприз: де в Україні різко потеплішає та випадуть дощі

Реклама
16:04

Орбан та Сіярто озвучили нові претензії до України та вимоги до ЄС - деталі

16:01

Якими словами збагатив українську мову Тарас Шевченко: унікальні неологізми

15:44

Майже літнє тепло заскочить на Львівщину: коли потеплішає до +18

15:24

11 країн: Зеленський розкрив деталі допомоги України у збитті іранських Шахедів

14:57

Секрет функції старт-стоп в авто: скільки пального вона може зекономитиВідео

14:56

ССО "засліпили" ворога у Криму і знищили командний пункт на Донеччині

14:53

Справжня весна охопить Житомирщину: коли очікується до +17 тепла

14:48

Український виробник чаю "Трипільське Сонце" вперше з початку повномасштабної війни отримав понад 33 млн грн прибутку новини компанії

14:17

"На антидепресантах": MELOVIN заговорив про свій психіатричний діагноз

14:12

Миші більше не повернуться: запахи, які вони не витримують

13:58

Краще зачекати: що категорично не роблять у саду на початку весни

Реклама
13:52

Як американці борються з колорадським жуком: без отрут і хіміїВідео

13:46

"Вперше із 2024 року": Сирський розкрив нові подробиці контрнаступу ЗСУ

13:26

Є жорсткі рамки: стали відомі вимоги Ніколь Кідман до нового бойфренда

13:13

Тараса Цимбалюка запідозрили в камінг-ауті: "Всі ми знаємо твій секрет"

13:05

"Плакала в трубку півгодини": Козловський розповів про стосунки з Могилевською

12:57

Допоможе США на Близькому Сході: в ISW заявили про унікальний досвід України

12:45

Що покласти до Великоднього кошика у 2026 році: список обов'язкових продуктів

12:41

"Ощадбанк" екстрено зупинив роботу - коли запрацюють сервіси

12:32

Син Наталії Сумської розповів про позицію Тоні Паперної: "Спосіб виживання"

12:28

У них все по поличках: три найорганізованіші знаки зодіаку

12:16

Як сказати "лучшее - враг хорошего" українською: єдиний правильний варіантВідео

11:55

Бензин може подешевшати до 50-60 гривень: українцям назвали умову падіння цін

11:55

Тіна Кароль публічно послала Ані Лорак: "Я дуже хотіла це сказати"Відео

11:51

Навіть прикурювач є: в Китаї випустили найкращий телефон на випадок апокаліпсисуВідео

11:46

Переможниця Нацвідбору змінила пісню для Євробачення 2026 — деталіВідео

11:44

Що зробити з лохиною навесні - головні процедури для гарного врожаю

11:22

Найгірші кольори для стін у спальні: які відтінки заважають спати

11:21

Різке потепління накриє Рівненщину: синоптики назвали дату зміни погоди

11:13

Китайський гороскоп на завтра, 10 березня: Півням - тривога, Собакам - борги

10:54

Уражено склад БпЛА та катер: ЗСУ провели успішну операцію в Криму, деталіВідео

Реклама
10:49

Гороскоп на завтра 10 березня: Водоліям - сюрприз, Рибам - збитки

10:41

Ворог просунувся біля ключового міста: в DeepState розкрили ситуацію на фронті

10:27

"Занурювати в кохання": Тіна Кароль нарешті назвала свого фаворита

10:01

Зеленський відповів на звинувачення Трампа та розкрив плани на переговори з РФ

10:00

Від нього залежить стійкість ЗСУ: військовий оцінив загрозу для великого міста

09:58

Стріляли з гвинтівки: на Ріанну було скоєно нападВідео

09:35

Всесвіт знімає випробування: трьом знакам зодіаку стане легше вже цього тижня

09:22

"Мама робить все": син Сумської розкрив правду про свою сестру-відлюдницю

09:16

РФ передислокувала шість Ту-22М3: названо терміни нового ракетного удару

09:06

Поминальні суботи Великого посту 2026 року: що важливо зробити

Новини Києва
Погода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Регіони
Новини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини Сум
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваОлена ЗеленськаМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти