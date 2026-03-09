Погода готує сюрприз: де в Україні різко потеплішає та випадуть дощі

На Черкащині очікується суттєве потепління до +17 градусів, однак наприкінці тижня в регіон може повернутися прохолодніше повітря, зазначив синоптик.

Прогноз погоди в Україні - якою буде погода в Черкаській області на 7 днів / Фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

Синоптики опублікували прогноз погоди для Черкаської області на 7 днів

Коли чекати на потеплінння на Черкащині

Коли випадуть дощі на Черкащині

Погода в Україні після прохолодного початку весни ппоступово змінюється на більш теплу та сонячну. Про це повідомив начальник черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

За його словами, весна 2026 року поступово набирає обертів: встановилася сонячна та суха погода з прохолодними ночами, коли температура опускається до 1–4 градусів морозу, і денними показниками на рівні 7–10 градусів тепла. Такі добові коливання температури характерні для антициклонів у перехідний сезон.

/ Фото: Віталій Постригань / Facebook

Прогноз погоди в Україні - якою буде погода в Черкасах на тиждень

За його словами, блокуючий європейський антициклон KONRAD починає зміщуватися на південний схід, унаслідок чого регіон поступово потраплятиме в зону тепліших повітряних мас уздовж його західної периферії.

"Поточний тиждень ознаменується більш інтенсивним потепління. Денна температура продовжить зростати і до п’ятниці, 13 березня, значно підвищиться. Ночі із-за процесів вихолоджування в антициклоні, залишаться прохолодними, але уже без морозів. Середньодобова температура зросте до 5-7º тепла, що характерно для кінця березня-початку квітня. Вночі є ймовірність туманів охолодження, які швидко розсіються вранці", - повідомив він.

Прогноз погоди в Черкаській області на 7 днів

Начальник черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань зазначив, що у період з 10 по 13 березня південно-західні вітри сприятимуть надходженню теплого повітря із Середземномор’я. У цей час нічна температура становитиме 0–5 градусів тепла, вдень підвищуватиметься до 10–15 градусів, а 13 березня може сягнути навіть +17.

За попередніми прогнозами, у вихідні антициклон зміститься далі в бік Казахстану, і вітри зі східною складовою почнуть приносити на Черкащину прохолодніше повітря. За умов малохмарної погоди нічна температура коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, а вдень становитиме 8–13 градусів тепла.

"Внаслідок тривалого періоду сухої погоди і сходу снігового покриву зростатиме пожежна небезпека в екосистемах області. Тому слід уникати підпалів сухої рослинності, які шкодять не лише усьому живому, а й забруднюють атмосферне повітря. За статистикою, саме у весняні місяці відбувається найбільша кількість загорянь. Дотримуйтеся правил пожежної безпеки", - наголошує він.

Синоптик також зазначив, що за попередніми оцінками перші маловиражені атмосферні фронти можуть почати надходити в регіон у другій половині березня. Вони принесуть більш мінливу погоду, зокрема невеликі дощі та коливання температури.

Начальниця відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю Главреду зазначала, що найближчим часом погодні умови в Україні будуть досить приємними та комфортними, з типовими весняними рисами. Очікуються сонячні дні з помірно теплою температурою.

За її словами, така тенденція збережеться і на початку наступного тижня, оскільки погодні умови визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Через це опадів переважно не передбачається, а значних коливань температури також не прогнозують.

"По деяких регіонах в нас дійсно починається метеорологічна весна. Сиди ми рахуємо Закарпаття та південь країни. Загалом, коли середня добова температура в нас стає вище 0 стабільно і вже іде в бік підвищення і нижче не опускається, тоді говоримо про метеорологічну весну. Але є ще агрометеорологи. Вони виділяють про перехід середньодобової температури +5 - це тоді, коли вже відновлюється вегетація. Вони кажуть: "Тоді вже справжня весна". Тобто цей проміжок між переходом через 0 і через +5 - це таке передвесіння погода. Тобто по температурних показниках, коли вже вище 0° - це вважається вже весняний характер погоди", - вказала вона.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 10 березня, на Львівщині погодні умови формуватимуться під впливом області підвищеного атмосферного тиску. Очікується сонячний і теплий день, повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

У Житомирській області найближчі дні проходитимуть у межах справжньої весняної відлиги. За інформацією Житомирського обласного центру з гідрометеорології, з 10 до 13 березня температура стабільно залишатиметься на теплих показниках і місцями підніматиметься до +17 градусів. Опади не прогнозуються, тож у регіоні очікується кілька днів сухої, сонячної та стабільної погоди.

На Рівненщині 10 березня синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. У нічні та ранкові години можливий слабкий туман, а на окремих ділянках доріг утворюватиметься ожеледиця, повідомили у Рівненському обласному центрі з гідрометеорології.

Про персону: Віталій Постригань Відомий український синоптик. Начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру. Складає прогнози погоди в Україні на короткострокову і довгострокову перспективу.

