"Не має стопів, коли вживає": екс-дружина Остапчука повідомила про насильство

Христина Горняк - розлучення з Володимиром Остапчуком

Колишня дружина відомого ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк розкрила приховані епізоди їхнього шлюбу в інтерв'ю Аліні Доротюк. Нотаріус зізналася, що причиною скандалів між подружжям стала поведінка колишнього чоловіка після вживання алкоголю.

За словами Горняк, вони з Володимиром могли конструктивно обговорювати проблеми тільки тоді, коли він був тверезий. В іншому випадку між подружжям починалися скандали.

"Я зрозуміла, що людина не має стопів, коли вживає алкоголь. Коли він був тверезий — у нас могли бути нормальні розмови. Але коли наступав алкоголь, починалися претензії, образи і скандали", — поділилася Христина.

Христина Горняк — інтерв'ю

Колишня дружина також зазначила, що під час суперечок у нетверезому стані Остапчук бив і кидав речі. Нотаріус назвала це емоційним насильством. Водночас вона заявила, що ведучий не піднімав на неї руку.

"Він мене не бив. Бив те, що навколо. Це було емоційне насильство. Летіли речі, міг кинути стілець в стіну", — розповіла Горняк.

Володимир Остапчук - дружини

Христина підтвердила, що саме алкоголь і агресія з боку чоловіка підштовхнули її до рішення закінчити стосунки. Незважаючи на труднощі, вона робила спроби врятувати шлюб, але підкреслила, що це могло принести результат тільки за бажання Володимира.

"Я намагалася допомогти, говорила, що потрібно звернутися до фахівця. Але людина повинна сама захотіти змінитися", — висловилася нотаріус.

Володимир Остапчук і Христина Горняк — історія стосунків

Стосунки Володимира Остапчука і Христини Горняк почалися в 2019 році і досить швидко стали серйозними. Вже 15 жовтня 2020 року пара зіграла весілля, проте їх шлюб тривав недовго. Восени 2022 року стало відомо про розлучення подружжя після двох років спільного життя. Після розставання між колишніми коханими деякий час виникали публічні конфлікти, зокрема через спільний будинок.

Володимир Остапчук

Про особу: Володимир Остапчук Володимир Остапчук — український ведучий (Танці з зірками, Маска, Євробачення-2017, Співають всі), актор (кіно і дубляж) і комік. Від першого шлюбу з Оленою Войченко у Остапчука є двоє дітей: дочка Емілія і син Еван-Олександр. У 2020 році Остапчук одружився вдруге, з Христиною Горняк, але вже через два роки розлучився. Пізніше він почав жити з молодою українською журналісткою Катериною Полтавською. У березні 2024 року пара розписалася, а в грудні Катя Остапчук подарувала шоумену сина Тимофія.

