Орбан та Сіярто озвучили нові претензії до України та вимоги до ЄС - деталі

В Угорщині переконані, що санкції проти РФ нанесуть серйозну шкоду європейським людям.

Орбан і Сіярто озвучили нові вимоги

Угорщина закликає ЄС скасувати заборону імпорту нафти та газу з РФ

Орбан також звинуватив Україну у зростанні цін на нафту

Європейський Союз повинен негайно скасувати заборону на імпорт російської нафти та газу. Про це заявив угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто.

За його словами, з ескалацією війни на Близькому Сході та закриттям Ормузької протоки значна частина світового енергопостачання зараз опинилася під загрозою.

Він додав, що Європа особливо вразлива, оскільки ЄС вже заборонив імпорт російських енергоносіїв. Тепер конфлікт на Близькому Сході скорочує і світові постачання.

"Коли постачання скорочується, ціни зростають. Тому Європа стикається з ризиком різкого зростання цін. Якщо Брюссель збереже санкції, це завдасть серйозної шкоди європейським людям та європейській економіці. Основна увага має бути зосереджена на захисті інтересів європейців, а не ідеології", - підкреслив Сіярто.

Який вплив мають санкції на Росію / Інфографіка: Главред

Заява Орбана про скасування санкцій

Водночас угорський прем’єр Віктор Орбан знову звинуватив Україну у зростанні цін на нафту в країні. Мовляв, річ не лише в загостренні на Близькому Сході, а й у "блокуванні" постачань нафти з РФ через "Дружбу".

Він заявив, що звернувся до Європейської комісії з проханням скасувати санкції, запроваджені проти енергоносіїв з РФ.

Орбан вкотре додав, мовляв, зупинка транзиту нафти з країни-агресорки є загрозою не лише для Угорщини, а й для всього ЄС.

"У всій Європі ми повинні переглянути та призупинити всі санкції, запроваджені проти російських енергоносіїв. Я ініціював це в листі до голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн", - підсумував він.

Нафтопровід "Дружба" / Інфографіка: Главред

ЄС може зробити експорт російської нафти неприбутковим

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар говорив, що зробити російський нафтовий експорт неприбутковим – це гарна ідея, але для досягнення результату необхідні скоординовані дії всіх зацікавлених сторін.

"Обнулити експорт російської нафти, напевно, неможливо, але зробити його неприбутковим для Росії – цілком реально. Щоб обнулити, потрібно, щоб НАТО і Євросоюз діяли, а не сиділи в кущах", - наголосив він.

Ультиматуми через "Дружбу" - що відомо

Як повідомляв Главред, угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан раніше говорив, що Будапешт призупинить транзит життєво важливих для України постачань, доки Київ не відновить роботу нафтопроводу "Дружба".

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо також заявив, що його країна готова заблокувати кредит ЄС для України в розмірі 90 млрд євро, як це зробила Угорщина.

Крім того, Орбан повідомляв, що планує домогтися відновлення постачання нафти через нафтопровід "Дружба" з боку України. За його словами, це буде досягнуто не шляхом угод чи переговорів, а силою.

Про персону: Віктор Орбан Ві́ктор О́рбан (угор. Orbán Viktor; нар. 31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) — угорський проросійський (здебільшого) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини у 1998—2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія. Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії та виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.

